Склады особо не пострадали от израильских ракет.

Вот уже почти неделю израильские военные планомерно превращают палестинский анклав в руины в попытке уничтожить как можно больше сил ХАМАС. ЦАХАЛ не обращает внимание на разрушение домов мирных граждан и делает все, чтобы жизнь в секторе Газа стала невозможной. В ответ боевики ХАМАС обстреливают территорию еврейского государства неуправляемыми ракетами кустарного производства, ролик про создание которых можно было увидеть буквально на днях. Однако почти сразу появилось фото, на которых видно большое количество ракет в укрепленном подземном складе.

ЦАХАЛ целенаправленно пытается вбомбить силы ХАМАС и прекратить хотя бы регулярные обстрелы своей земли неуправляемыми ракетами. Однако, несмотря на все старания, им так и не удается нейтрализовать склады с хранящимися ракетами. Чтобы подтвердить этот факт, ХАМАС выложили места хранения самодельных ракет, которые лежат в целости и сохранности. Поэтому работы для ЗРК «Железный купол» еще достаточно, так как ХАМАС не намерен прекращать обстрелы.

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В любом случае, даже если ЦАХАЛ уничтожит один склад, то останутся еще десятки. Да и водопроводные трубы на территории сектора Газы не спешат заканчиваться. В любом случае точность пусков ракет со стороны Газы оставляет желать лучшего. Поэтому они больше несут фактор постоянной угрозы, которая поддерживает напряжение в израильском обществе.