Никуда не деться от этих Ланцетов.

В ходе грамотно проведенной операции нашим операторам БПЛА удалось провести «Ланцет» через украинское ПВО и поразить вражеских штурмовик Су-25. Машина выведена из строя капитально и вряд ли может быть восстановлена. Событие уже вызвало всплеск внимания в западной прессе, и даже в журнале «Форбс» появился небольшой материал.

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Журналист издания «Форбс» Дэвид Экс высказал в статье недоумение по поводу происходящего, так как, по мнению обозревателя, можно допустить повторение событий месячной давности. Возможно, украинским военным стоит прятать самолеты в ангары, а не выставлять дорогостоящие машины всем на обозрение. Особенно с учетом того, что русские барражирующие боеприпасы начали летать на дальность выше 70 километров.

Тут стоит напомнить, что буквально несколько недель назад нашими дроноводами уже удалось уничтожить на аэродроме Долгинцево истребитель МиГ-29. Но, видимо, украинские военные списали все на стечение обстоятельств и понадеялись, что больше такого не повторится. Но вот на прошлой неделе наши операторы снова провели дерзкую операцию и вновь уничтожили вражеский самолет.

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Возможно, теперь представители ВСУ начнут что-то подозревать и все-таки возведут ангары для самолетов. Если ситуация не изменится, то наши «Ланцеты» уничтожат всю авиацию противника на аэродроме около Кривого Рога.