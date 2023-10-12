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g1tarist
Японские исследователи стремятся понять язык куриц с помощью нейросетей
Искусственный интеллект поможет распознавать речь птиц и животных.

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Научные сотрудники из Токийского университета (東京大学) сообщили о том, что скоро планируется выпуск технологии перевода звука домашних кур на человеческую речь. По мнению ученых, искусственный интеллект поможет им распознать эмоции и чувства животных, определит их потребности и мысли. Основная цель исследования – научиться лучше понимать птиц, чтобы разводить их эффективнее.

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Разумеется, пока еще даже не пахнет применением новшества на практике – на сегодняшний день это лишь примерная схема, где местами что-то наработано. Пока еще нет завершенной системы, которая анализировала бы звуки куриц. Ученые на данный момент занимаются выбором наиболее подходящей модели и придумывают способы использовать машинное обучение для собственных целей. Исследователи уже записали голоса восьмидесяти куриц, а группа ветеринаров помогает им распознать психологические портреты животных.

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Работа действительно идет с затруднениями – дело в том, что курицы активно используют свое тело в «разговоре», а звук лишь второстепенный фактор. Стоит отметить, что поведение куриц может сильно варьироваться от того, что их окружает и к какой породе они принадлежат. Однако, курицы – животные, для которых абсолютно нормально общаться со своими сородичами, и это может помочь исследователям в изучении их языка.

#япония #нейросети
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