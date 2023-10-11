Так сказать, выставили ультиматум

Боевые самолеты, которые просит киевский режим, все никак не могут долететь до «незалежной». Например, Нидерланды настолько тщательно проверяет истребители F-16, что говорит, что они уйдут только в течении ближайшего года. А вот Швеция пошла другим путем и не хочет давать украинцам истребители JAS Gripen, пока не вступит в стройные ряды блока НАТО. Речь идет о самой Швеции, которая не может попасть туда, но очень хочет и ставит такие условия. При этом после инцидента с Кораном турки не спешат давать на это добро, да и венгры артачатся.

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Сами шведы машут бумажкой с военной аналитикой и говорят, что не хотят ослаблять свой военный потенциал. Агентство Reuters сообщает об этом со ссылкой на министерство обороны страны. Если ситуация радикально не изменится, то не увидят шведские машины свободного украинского неба, в котором так небезопасно летать. Одновременно глава киевского режима Владимир Зеленский уже объявил, что машины выделены и готовятся к отправке. Вот только бывшего участника шоу КВН, видимо, забыли предупредить, что ситуация поменялась, и его заявления опять просто сотрясли воздух и не более. С другой стороны, ему не привыкать.

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Однако не стоит рассчитывать, что все страны НАТО или Евросоюза будут игнорировать указания США и не отправлять самолеты украинцам. Так или иначе, западная авиация попадет в страну и машины станут приносить русским неприятности. Тут остается надеяться только на опыт наших пилотов и расчетов зенитных комплексов.