Штурмовые действия не прекращаются.

Ситуация на Купяно-Лиманском направлении начинает стремительно накаляться и вот уже представитель украинского генштаба из группы «Восток» Илья Евлаш сообщает, что русские активизировались и идут в наступление. Стоит отметить, что новости с того направления последние недели шли самые «горячие» и начало масштабного наступления может стать закономерным продолжением творящегося там столкновения сил. При этом Евлаш не стесняется утверждать, что русские накопили группировку в 100 тысяч бойцов и гонят почти 1000 танков на укрепления ВСУ.

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Что интересно спикер группы «Восток» также заявляет, что активно работает русская авиация, которая работает беспрепятственно из-за невозможности украинских истребителей подойти близко к линии боестолкновения. Русские истребители не подпускают украинские Су-27 и МиГ-29 на дистанцию эффективной работы. Заметим, что там не только наша истребительная авиация, но и многочисленные зенитно-ракетные комплексы не дают шалить самолетом «незалежной».

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Еще Евлаш заявляет, что несмотря на все усилия русская армия не может взять украинские позиции и все атаки раз за разом отбиваются. Как это коррелирует с поступившей информацией о переходе наших войск через реку Жеребец и взятие Макеевки остается загадкой. Возможно, Илья Евлаш не располагает точной информацией и до сих пор находится под впечатлением от визита Зеленского в их расположение. Напомним, что сегодня Купяно-Лиманское направление чрезвычайно важно для ВСУ, так как через него идет снабжение группировок на направлении Сватово-Кременная. Потеря такого пути негативно скажется на поставках подкреплений и снабжении бригад. Будем надеется, что этот путь пересекут как можно быстрее и нашим бойцам в тех местах станет проще.