Основная цель - не пропустить армию России дальше в этом направлении.

В течение второй половины лета 2023 года русская армия постепенно продвигалась по направлению Купянска и забирала территорию Харьковской области под свой контроль. ВСУ также планомерно с боями отходили по направлению города и сегодня появились новости о том, что киевские боевики начинают окапываться. В частности, об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на бывшего полковника НМ ЛНР Андрея Марочко, которые разбирается в обстановке вокруг Купянского направления.

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Марочко сообщает, что ВСУ активно окапываются вокруг Купянска, используя инженерную технику и создавая разветвленную сеть окопов и долговременных укрытий. Например, ранее возведенные укрепрайоны соединяются между собой траншеями и укрепляются как можно серьезнее. По мнению эксперта ВСУ пытаются создать сложную для штурма линию обороны, которая сможет остановить наступление армии РФ. Также это связано с отвлечением основных сил армии Киева для продолжения контрнаступления на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Будем надеется, что наши войска смогут быстро и качественно проломить строящуюся оборону и вернуть Купянск в российскую зону влияния.

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О необходимости удержания киевским режимом Купянска также сообщают западные военные эксперты. По их мнению, армейские части ВСУ вокруг города недостаточно боеспособны для ведения наступательных действий и им необходимо переходить в глухую оборону. Для Киева недопустима отдача города русским военным, так как это откроет прямой доступ к Харьковской области и может привести к самым негативным последствиям.