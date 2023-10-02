5 мотивирующих фильмов для женщин
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Не так давно состоялась премьера фильма “Я богиня”. В связи с этим представляем вашему вниманию несколько фильмов, отражающих в себе тему поиска своего “Я”, каждый из которых обещает затронуть глубокие эмоциональные темы и показать сложность процесса самопознания.
Я богиня
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21 сентября 2023 года состоялась премьера российского фильма “Я богиня”, режиссёром которого стала Ольга Дибцева, кстати, сыгравшая роль подруги главной героини Лены.
Лена - обычная учительница с наивным отношением к жизни, за что последняя её не балует. Уже с утра у Лены день не задался, на работе её ждёт неприятное продолжение от коллег и начальства, а завершает вечерняя “вишенка на торте” в виде любовницы мужа в шкафу. И всё это в свой день рождения!
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Проблему всех случившихся событий уставшая и разбитая учительница видит в себе и по совету подруги отправляется на сомнительный тренинг личностного роста “Стать богиней”. С этого момента жизнь Лены резко меняется, но не стоит думать, что это целительная сила тренинга. Благодарить за все изменения Лена должна только саму себя. Ведь, как говорится, полюби себя сама...
В главных ролях любимые Александра Бортич, Антон Васильев, Антон Филипенко, Степан Девонин.
Как звезды
История о любви и мечте. Двух абсолютно разных девушек сводит случай. Одна — красивая, уверенная в себе Соня, приехавшая покорять столицу своими актерскими талантами, другая — тихая и неуверенная в себе Маша, которой досталась квартира в Москве от родителей, решивших отдохнуть от суеты шумного города.
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Такие, на первый взгляд, разные девушки, быстро находят общий язык и начинают не только жить вместе, но и также вместе пытаются пробиться в мир большого кино. Судьба даёт им возможность проявить себя, однако путь к успеху тернист, и не всегда “The end” оправдывает ожидания.
Режиссёр картины Мария Лойтер основывалась на своих воспоминаниях о том, как она со своей подругой в двадцатилетнем возрасте пытались найти себя и своё место в жизни. В фильме снимались Наталья Земцова, Надежда Иванова, Юля Снигирь, Гела Месхи и другие.
Нина
Тихая, размеренная жизнь логопеда Нины прерывается звонком из прошлого. Её бывший возлюбленный Руслан тяжело болен и просит приехать Нину в их город — Тбилиси. Перед героиней встаёт выбор: остаться с мужем и сыном или решиться поехать попрощаться с человеком, который когда-то был так дорог.
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Нина всё же решается на поездку, а её муж с уважением относится к принятому решению, ведь он ей полностью доверяет. Короткое путешествие в прошлое круто меняет жизнь каждого из героев.
Режиссёром драмы “Нина” стала Оксана Бычкова. В главных ролях снялись Юлия Пересильд, Евгений Цыганов, Кирилл Кяро, Андро Чичинадзе. Картина еще до выхода в прокат заявилась на Шанхайском кинофестивале.
Судьба проекта такая же сложная, как и судьба героини: Оксана Бычкова посетовала, что не было возможности качественно провести монтаж фильма по причине обмана продюсеров. У последних своя точка зрения по данному вопросу.
Аманда
Юная Аманда провела большую часть своей жизни в одиночестве, но по мере приближения её 25-летия, она стала осознавать, что ей не хватает близких людей. Идея провести остаток своей жизни в полном одиночестве не нравится девушке, и она решает, что настало время для кардинальных изменений.
По совету матери Аманда решает восстановить общение с подругой детства Ребеккой. За прошедшие годы обе девушки очень изменились, но тем не менее Аманда настойчиво продолжает пытаться убедить Ребекку в том, что они еще могут стать настоящими друзьями. В результате девушки решают дать шанс своей дружбе и начинают проводить больше времени вместе.
Фильм “Аманда” рассказывает искреннюю историю о взрослении, поиске самого себя в подростковом возрасте. Ведь это время, когда детство уже осталось позади, а настоящая взрослая жизнь еще не началась.
Режиссёр Каролина Кавалли делает свой дебют в кинематографе этим фильмом, который успел покорить сердца зрителей на международных фестивалях в Венеции и Торонто. Основным художественным приёмом стало нарочитое утрирование.
Аманду сыграла Бенедетта Поркароли, также в фильме снялись Маргерита Миссони, Галатея Беллуджи, Микеле Брали, Джованна Меццоджорно, Моника Наппо.
Семь лиц Джейн
Фильм является совместным проектом нескольких режиссёров, некоторые из имен связаны с известными кинематографическими династиями, такими как Ксан Кассаветис и Джиа Коппола.
Главная героиня фильма Джейн после смерти матери, решает разобраться в себе и выбраться из личного тупика, отправляясь в большое автомобильное путешествие. Джейн надеется, что оно поможет ей выйти из застоя и найти свое место в жизни.
Во время путешествия по самым отдаленным уголкам страны Джейн встречает новых знакомых и сталкивается с прошлыми знакомыми. Девушка переживает невероятные приключения и даже встречает своего двойника - загадочную девушку, которая воплощает все ее накопившиеся страдания.
Фильм приглашает отправиться вместе с героиней в её путешествие, которое станет не только физическим, но и внутренним путешествием к самому себе.
Картина состоит из восьми короткометражек, объединенных одной героиней — Джейн, которую сыграла Гиллиан Джейкобс. Джейкобс выпала возможность не только сняться в главной роли, но и выступить режиссёром наравне с другими. По легенде, режиссёры, задействованные в проекте, не знали сюжета фильма и не имели представления, что будут снимать их коллеги.
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