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«Мальчик и птицы» не станет последней работой Хаяо Миядзаки

Миядзаки все-таки еще в строю.
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Несмотря на свои 82 года, режиссер Хаяо Миядзаки не собирается останавливаться на достигнутом. В настоящее время он уже работает над своим новым проектом, несмотря на то, что его предстоящий фильм «Мальчик и птица» был назван прощальным для него.


Вице-президент Дзюнъити Нисиоки, подтвердил, что Миядзаки активно занимается разработкой новых идей и продвигает их в офисе компании. Таким образом, путь творчества великого аниматора продолжается, и он пока не планирует отправляться на покой.

«Мальчик и птица» — это история о жизни, дружбе, поданная в философском ключе. Основной персонаж по имени Махито, переживает потерю своей матери во время ужасных взрывов в Токио. В результате он вынужден переехать жить к родственнице в деревню. Стараясь принять эту трагедию и справиться с неожиданными перемещениями, Махито случайно встречает серую, говорящую цаплю. Птица предлагает Махито встретиться с его покойной матерью, если он согласится заглянуть в заброшенную башню в деревне. Оказывается, что эта башня является пропуском в другой мир.

В середине лета этого года в Японии было выпущено анимационное кино «Мальчик и птица». За это время фильм смог собрать более 50 миллионов долларов в кассе. На прошлой неделе лента была показана на кинофестивале в Торонто. Сейчас на популярном агрегаторе кинорецензий Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг одобрения критиков стопроцентный при 29 отзывах.

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В России премьера «Мальчика и птицы» ожидается в ноябре. Точная дата релиза пока не называется. Фильм "Мальчик и птица" планируется быть последним фильмом Хаяо Миядзаки, однако он продолжает работать и развивать новые проекты. Это свидетельствует о неутомимой страсти и преданности режиссера к своему искусству. Надеется, что его новые идеи будут радовать зрителей еще долгие годы.

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