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g1tarist
Opera выпускает версию браузера для шахматистов - теперь можно будет играть, не отрываясь от дел
Браузер решил стать лучшим для любителей шахмат.

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Представительство браузера Opera сообщило о релизе особой версии приложения для тех пользователей, кто любит шахматы. Специальная версия браузера была создана совместно с разработчиками интернет-портала Chess.com, который известен многим любителям игры. Портал является одновременно и платформой для непосредственной игры, и социальной сети, посвященной шахматам.

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Поиграть в шахматы в специальной версии браузера можно на персональных компьютерах и на телефонах с операционной системой Android. Одновременно с просмотром контента пользователь имеет возможность решать задачи, доступные на сайте или играть с настоящими противниками. Помимо этих функций, можно так же просматривать видеоуроки, читать новости и другую информацию.

В версии для телефона свои «плюшки» - шахматная эстетика пронизывает всю визуальную составляющую браузера от обоев до заглавной страницы. Имеются отдельные подборки информации, связанные с темой всем известной игры.

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Chess.com является одним из крупнейших в мире сайтов для игры в шахматы. Он был создан в 2007 году и с тех пор стал домом для миллионов игроков со всего мира. На сайте можно играть в шахматы с другими игроками, изучать новые стратегии и тактики, а также общаться с единомышленниками. Кроме того, на Chess.com регулярно проводятся турниры и чемпионаты с денежными призами.

#opera #опера
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