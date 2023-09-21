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Адам Сэндлер и его лучшие драматические роли в кино

Кто не знает комедийного актера и режиссера Адама Сэндлера... Мы подобрали самый крутые его роли.
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Адам Сэндлер- популярный американский комик и киноактер, сыгравший различные роли. Он был и депрессивным мужчиной, и баскетболистом. 9 сентября ему исполняется 57 лет. Давайте вспомним его самые популярные роли в фильмах, которые запомнились многим.

Любовь, сбивающая с ног

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Барри- восьмой ребенок в семье, у которого есть семь старших сестер. Мальчик всегда был очень странным. Повзрослев, он стал обладать множеством комплексов, психическими проблемами и неуверенностью в себе. Судьба свела его с Леной, которая была подругой его сестры. Лена, как и все, имела свои комплексы, но была позитивной девушкой. Барри влюбился и начал меняться в лучшую сторону. Он начал открывать в себе новые стороны, когда начал сближаться с Леной.

Успех в комедии Адам получил в 90-е года. Но до определенного момента люди не верили в то, что Адам , сыгравший роли в «Счастливчик Гилмор» и «Маменькин сыночек», сможет стать популярным. После того как Пол Томас Андерсон, автор множества известных произведений, выбрал Сэндлера на главную роль, все были удивлены. Но он оказался прав. «Любовь, сбивающая с ног» получила награду за режиссуру, а Адам Сэндлер стал номинантом на премию «Золотой глобус».

Неограненные алмазы

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Говард — мужчина, живущий в Нью-Йорке и имеющий свой небольшой ювелирный магазин. Он был игроманом и не мог жить без азартных игр, из-за чего у него всегда было много долгов. Его жизнь стала ужасной: жена требует развод, кредиторы, от которых он постоянно скрывался - выплатить долги. Именно в этот момент главному герою посчастливилось найти редкие черные опалы, благодаря которым он хочет наладить свое материальное положение.

Братья Сэфди выпустили свой второй полнометражный фильм под названием «Неограненные алмазы» и получили с помощью него статус суперзвезд инди-кино. Источником идей и продюсером этого фильма был Мартин Скорсезе. В данной комедии Сэндлер сыграл свою лучшую роль. Все надеялись, что Адам получит за свою роль «Оскар», но его, к большому сожалению, даже не номинировали.

Прорваться в НБА

Следующая роль Адама Сэндлера была весьма необычной. Баскетболист Стэнли Шугерман очень любит этот вид спорта и не представляет жизни без него. Он работает в команде НБА «Филадельфия Севенти Сиксерс». Герой путешествовал по всему миру в поисках талантливых ребят, но найти таких ему не удавалось. Стэнли редко видится со своей семьей, но его душа все равно лежит к своему делу и к тренировкам.

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Однажды он получает шанс стать вторым тренером, но чтобы осуществить желаемое, ему нужно превратить обычного игрока с улицы в умелого парня. Бо обладает всеми навыками, чтобы стать профессиональным игроком.

Уже в более взрослом возрасте Адам нашел золотую середину между веселыми комедийными и достаточно глубоким ролями. Через три года после «Неограненных алмазов» он смог снова сыграть грандиозную роль, которой буквально готовы были отдать лучшие награды. Именно эта драма о любви к спорту смогла поместиться на один уровень с такими картинами в кино, как «Человек, который изменил все» и, конечно же «Тренер Картер». Это был лучший подарок для любителей спортивных драм.

Истории семьи Майровиц

Дэнни никогда в своей жизни не работал. Он очень хочет реализоваться, как поэт-песенник, но ,к сожалению, его желание не могло осуществиться.

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Развод заставил его вернуться в дом, где жил его отец, который когда-то был достаточно известным скульптором. Затем к нему присоединятся и сын от другого брака - Мэтью, который также развелся со своей женой. Все накопившиеся мысли и неприятности, находясь в одном доме, всплывают на поверхность.

Перед тем как сыграть роль в «Неограненных алмазах», Адам снялся в фильме у Ноа Баумбака. Это было в 2017 году. Актер очень подошел к формату этой комедии о семейной жизни и не позволил своему персонажу не обратить на него внимания,несмотря на то, что там играли и голливудские звезды.

Приколисты

Джордж Саймонс - популярный человек в Голливуде. В прошлом он был стендап-комиком. В определенный момент герой узнает, что ему осталось жить меньше года. У него неизлечимое заболевание крови. Джордж задумывается о своей прожитой жизни. Он знакомится с Айром - начинающим комиком и поклонником Джорджа. Айра никак не мог стать известным комиком, хотя и прикладывал для этого все свои усилия.

Люди слишком недооценивают роль Адама в «Приколистах», хотя Сэндлер отлично сыграл несчастного комика, чья жизнь в определенный момент перевернулась с ног на голову. Популярными ролями Сэндлера поклонники считают работы у Пола Томаса Андерсона и братьев Сэфди.

Опустевший город

Следующая картина раскрывает нам историю о двух друзьях — Чарли Файнман и Алане Джонсон. Друзья не только учились вместе, но и делили комнату в общежитии. Но ,как и бывает в жизни, после окончания университета их жизненные пути разошлись.

Алан смог реализовать себя как хороший дантист, достойный муж и отец.

Чарли также был хорошим семьянином, но впоследствии теракта, произошедшего 11 сентября, он теряет свою семью. Но одна случайная встреча после долгих лет смогла изменить их судьбы, так как они оба нуждаются в поддержке.

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Эта роль запомнилась многим зрителям. Сэндлер раскрыл в себе иные и совсем нетипичные черты. «Опустевший город» заставил сердца зрителей проникнуться этой историей о депрессивном и не совсем счастливом мужчине. Именно здесь Сэндлер по-настоящему раскрыл в себе талант драматичных ролей.

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