Он считает что давно пора сесть за мирные переговоры.

Американские бизнесмены и политики в своих интервью кричат кто во что горазд и создают сильный информационный шум, который сбивает простых обывателей с толку и призван создать среди них определенный образ. В частности, технобизнесмен Илон Маск часто выступает с критикой действий текущей американской власти и предлагает собственные решения сложившихся проблем. На прошлой неделе Маск в очередной раз разразился искрометным заявлением, которое касается Украины и заявил, что успехи ВСУ, цитата, «ничтожны».

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Стоит понимать, что Макс является частью западной системы и ему глубоко безразлична судьба других стран, где он не ведет свой бизнес. Все заявления, направленные на прекращение войны на Украине или по поводу проведения голосований на уже российских землях, банальна политическая игра и не имеет под собой особого смысла. Даже заявление про ничтожность успехов ВСУ во время контрнаступления всего лишь укол в сторону одного из политиков США.

В свое время Маск делал заявления по поводу действий на Украине и методах работы киевского режима, но кому-то в США это не понравилось и бизнесмена быстро закидали судебными делами и разными ограничениями. Все мы должны помнить, что большая часть программ Маска использует государственный бюджет США и даже хваленный частный «СпэйсИкс» плотно сотрудничает с НАСА.

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Поэтому, когда Макс в очередной раз заявит о некой необходимости или нужде начать мирные переговоры, то стоит помнить, что это игра на публику и даже заявление про «ничтожные» успехи ВСУ часть игры против Байдена или еще каких-либо политиканов США.