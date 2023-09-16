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Atari выпускает продолжение компьютерной игры Pong спустя 51 год
Причем продолжение игры Pong будет с помощью игры Qomp.

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За последние несколько десятилетий появилось довольно много компьютерных игр, продолжение которых многие геймеры хотели давно увидеть. Игра, от которой никто никогда не ожидал и не надеялся на продолжение, — это Pong. Классическая игра Atari 1972 года считается первой настоящей аркадной игрой в истории индустрии, и ее трудно превзойти с точки зрения простоты.

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В ней два игрока управляют платформами («ракетками»), которые можно перемещать вверх и вниз по левому или правому краю экрана, отбивать шарик, как в настольном теннисе. Если один из игроков не ловит мяч, соперник получает очко.

Qomp 2, название причудливого сиквела Pong, который Atari анонсировала в трейлере на YouTube, исследует мир за пределами классической игровой среды. Принцип игры во многом остается простым: управление вылетевшим шариком осуществляется с помощью двух кнопок/клавиш (на джойстике или клавиатуре). Каждый раз, когда геймер нажимает на одну из кнопок, мяч меняет траекторию на 45 градусов. Нажав, удерживая и отпуская вторую кнопку, мяч устремляется вперед быстрее.


Цель игры: исследовать новые миры, решая головоломки. Первые подробности уже можно найти на странице игры в Steam. Будет 30 исследуемых уровней, охватывающих четыре разных мира. Также запланированы сражения с врагами, а Atari пишет о «загадочной предыстории» вокруг «сомнений, страхов и самопринятия».

Довольно много содержания для преемника захватывающего, но очень простого Pong.

Многим геймерам знаком другой предшественник сиквела Pong: Qomp, инди-игра от разработчика Stuffed Wombat, была выпущена в 2021 году и имела аналогичный, но более простой игровой процесс.

В данном случае студия Stuffed Wombat в разработке не участвовала. Дата выхода Qomp 2 пока не объявлена.

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#игры #atari #геймеры
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