Всё для противодействия "амбициям" России.

Интересные новости приходят из страны гордых и независимых поляков, которые заставляют задумываться об их участии в современной политике Европы. А дело в том, что Министерство обороны Польши дало добро на закупку сразу 486 РСЗО американского производства M142 HIMARS, которые, по мнению западных аналитиков, отлично показали себя в боях против наших вооруженных сил в зоне СВО. Особенно интересно это выглядит на фоне официальной информации об изготовленных самими американцами установках. Чтобы было понятнее, за все время выпуска их сделали примерно 500 единиц.

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Напомним, что Польша уже заказывала M142 у американцев в количестве примерно 20 установок и вот теперь хочет расширить свой парк почти в 25 раз. Министр обороны страны заявил, что это необходимо цитата «для обеспечения защиты Польши от имперских амбиций России», которая показывает себя агрессором на протяжении долгих лет. Вот только стоит понимать, что министр немного лукавит и не договаривает про немаловажный факт, который способен немного изменить угол зрения на ситуацию.

Дело в том, что Польша заказала не просто 500 РСЗО M142, а развернет их производство у себя в стране с большим количеством местных узлов. Так, американские шасси заменят на машины местного производства, а вся электроника будет интегрирована в польскую боевую сеть для ускорения взаимодействия. Кроме того, имеются сведения, что на заводах будут производить не только сами установки, но и боеприпасы к ним. Однако не упоминается, откуда пойдут электронные комплектующие для M142, и, скорее всего, разработчик и производитель "Локхид Мартин" будет поставлять начинку из США. Поляки же будут заниматься финальной сборки и производством низкотехнологичных элементов.