Никаких признаков таких намерений не было.

Румынские граждане могут спать спокойно и не думать о возможной угрозе со стороны Российской Федерации. Русские не планируют нападать на Румынию, и не замечено ни одной попытки подготовки к такому масштабному мероприятию. Об этом заявил авторитетный в западном мире чиновник, занимающий должность заместителя генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, после инспекции, проведенной в месте падения якобы нашего беспилотного аппарата.

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Для начла напомним, что на прошлой неделе украинская пресса вовсю начала распространять информацию о падении русского БПЛА на территорию Румынии. При этом информация подавалась под видом русской агрессии по отношению мирной и доброй Румынии. При этом Бухарест сначала отрицал сам факт падения аппарата, но спустя несколько дней все-таки признал, что был найден русский беспилотник на территории одного из воеводств. Это резко всколыхнуло общественность, и в Румынии начали разгонять, разумеется, в основном украинские СМИ и каналы, мысль о нападении РФ и подготовке полномасштабного вторжения. А власти страны были вынуждены выдать нашему представителю в Бухаресте ноту протеста по поводу происходящего.

В какой-то момент все начало переходить определенные рамки, и в Румынию выдвинулся замгенсека НАТО, чтобы лично посмотреть на происходящее. В результате, Мирча раздал всем полезные инструкции, заявил, что агрессии нет, и уехал обратно на место постоянной работы. Будем надеется, что румынские граждане станут осторожнее относиться к сообщениям из Украины и больше начнут паниковать после заявлений киевского режима.