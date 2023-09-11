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«Пернатый патруль» - мультфильм для взрослых и детей

Отличный мульт для всей семьи на выходные.
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Можно представить себе историю о том, как куры воспитали орла? Полнометражный мультфильм китайского производства расскажет именно такую историю. 7 сентября в российский прокат вышел "Пернатый патруль". Это история про поиски себя и своего предназначения.

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Чтобы анимационный фильм имел успех, необходимо, чтобы он был интересен не только маленьким зрителям, но и их родителям. Создатели таких мультфильмов как "Шрэк навсегда", "Кунг-фу Панда 3", "Как приручить дракона 2" в очередной раз справились с этой задачей в проекте "Пернатый патруль".

В деревне, где проживают куры, волею случая появляется птенец. Он воспитывается курицей и не подозревает о том, что является орлом. Оперившись, Златоклюв чувствует потребность летать. Но его попытки проваливаются, да еще и доставляют большие неприятности жителям деревни. Соседи возмущены, они считают, что хулигану не место среди них. Златоклюв опечален, он просит совета у приемной матери. Курица предполагает, что ответы на все свои вопросы орленок может найти в Птицеграде.

Обдумав все, Златоклюв покидает деревню и отправляется в далекое путешествие. Он намерен всеми способами узнать, кто его настоящие родители. Вскоре у него появляется попутчик. Удается орленку повстречать и мудрого наставника, который смог, наконец, научить его летать.

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Прибыв в Птицеград, Златоклюв, узнает историю своего происхождения и находит родственников. Ему сообщают, что его отцом был знаменитый Златокрыл, который трагически погиб вместе со своей супругой. Но на этом приключения орленка не заканчиваются. Он узнает о заговоре, который угрожает многим птицам, в том числе и жителям его деревни. Златоклюв решает встать на их защиту, а также хочет стать членом легендарной команды Пернатый патруль.

Главным персонажем мультфильма является орленок Златоклюв. Еще птенцом он лишился родителей, и его усыновила курица. Это добрый, наивный, благородный орленок. Он не признает деления птиц на разные виды. Герой убежден, что уважения заслуживает каждый, вне зависимости от своего происхождения. Поэтому он, узнав о зловещем заговоре, решает встать на защиту всех птиц.

Многие кинокритики сравнивают китайский мультфильм о смелом орленке, ищущем свое место в мире, с анимационными сериалами о супергероях производства DC и Marvel. И подобное сравнение неслучайно. Главный герой, осознав, кем в действительности является, узнав о несправедливости мира, встает на защиту тех, кто не способен самостоятельно оказать сопротивление зловещим силам. Кроме того, на сценарием анимационного проекта работал Роберт Н. Скир. В прошлом именно ему удалось перенести на экраны героев популярных комиксов. Он работал над сериалами "Люди-Икс", "Бетмэн", "Человек-паук".

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Режиссером анимационного фильма стал Найджел В. Тирни. С прошлыми своими проектами он неоднократно добивался успеха. Мультфильм " Как приручить дракона 2" был номинирован на "Оскар". И в этот раз опытный голливудский аниматор, продюсер и режиссер приложил все усилия, чтобы проект получился увлекательным, интересным и захватывающим дух. От опытного коллеги не отставал и дебютант Лун Дун. Вместе им удалось создать красивый мультфильм, который понравится и детям, и взрослым.

В результате кропотливой работы получилась по-настоящему яркая и качественная история, которая подходит для семейного просмотра. Создатели потрудились над тем, чтобы сюжет удерживал интерес зрителей на протяжении всего сеанса. В картине много юмора и комических моментов, которые понятны детям, но над ними могут посмеяться и взрослые. Не менее привлекательны пейзажи, на фоне которых развивается сюжет. Кадры с природой или панорамой Птицеграда можно назвать настоящими произведениями компьютерного искусства.

Интриги, в которые оказывается впутан главный герой, заставляют ему по-настоящему сопереживать, и ждать с нетерпением развязки. Златоклюв покоряет своей наивностью, добротой, честностью и верностью данному слову. Он вызывает симпатию зрителей с первых мгновений мультфильма.

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В "Пернатом патруле" кроме захватывающей сюжетной линии, почти детективной истории, можно найти еще много интересного и поучительного. Это не простая анимация, созданная для развлечений и приятного времяпровождения с семьей, хотя, создатели и для веселья оставили место. На экраны вышла история о дружбе, преданности, семейных ценностях, силе воли, твердости характера, о защите слабых, о торжестве справедливости. Эти темы будут понятны даже самым маленьким зрителям. Они в игровой форме смогут понять, что такое хорошо, а что значит плохо. Команде удалось создать интересный и по-настоящему поучительный анимационный фильм.

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