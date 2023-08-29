А доля продаж беспилотных авто составит 10-15%.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации опубликовало некий план развития, согласно которому каждый автомобиль, выпускаемый в стране, будет обязан иметь в конструкции элементы автоматизированной системы управления. Другими словами, в каждую машину внедрят частичку автопилота, и автомобили смогут помогать водителю во время движения или парковки.

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План рассчитывает, что перемены затронут каждую машину любого сегмента, а произойдет это примерно через семь лет. Прогноз пока не подтвержден и не имеет прочного основания. С учетом того, что в России наблюдаются проблемы с поставкой автомобилей, а на рынке до сих пор популярны модели 1990-х и 2000-х годов отечественного автопрома, надеяться на повсеместное использование технологий автопилотирования пока сложно, и цифра в семь лет кажется нереалистичной.

В документе есть и иные положения. Так, согласно плану, через двенадцать лет (в 2035 году) автомобили с автопилотом будут составлять около 10–15% всего автомобильного рынка. К указанному времени специалисты берутся создать систему оценки безопасности машин, которая была бы действительно независимой и единой. Направлениями в приоритете станут развитие автопилотируемых транспортных средств и активная разработка и внедрение машин с повышенным классом экологической безопасности (с двигателем на электротяге, с гибридным или водородным двигателем).