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Рекордная десятка просматриваемых сериалов Amazon Prime

Представляем вашему вниманию 10 проектов, которые понравились зрителям.
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Компания Amazon долгое время осуществляла показ фильмов без существенной прибыли. Многие кинолюбители не знали о такой библиотеке фильмов и сериалов. Но в нынешнее время популярность выросла и любители кино часто пользуются данным кинотеатром.

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В десятку лучших фильмов и сериалов вошли следующие:

Джек Райн

Скучная работа в офисе Центрального разведывательного управление в один миг превращается в настоящую игру ценой жизни. Джек Райн работает простым аналитиком и вдруг натыкается на мошеннические операции со стороны Ближнего Востока. Речь идет о крупных денежных махинациях, которые погубят американские крупные города, Токио и Лондон.

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Аналитик решается расследовать это преступление, но он еще не представляет, что его жизнь находится под угрозой. Его ждет настоящая игра в кошки-мышки.

Джек Ричер

Оказавшись обычным солдатом после службы майора, Джек Ричер решается уйти с военной карьеры. Но он еще не знает, что окажется в неудачном месте, где произойдет хладнокровное убийство. Как новичка его привлекли к ответственности в качестве обвиняемого.

После долгих расследований, его выпустили, но он не стал покидать место дислокации и таинство убийства заставило его расследовать данное преступление.

Удивительная миссис Мейзел

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Одна ночь изменила жизнь домохозяйки Мидж Мейзел. Жизнь с мужем была банальна, полна семейных забот, но внезапно она узнает об измене мужа. Отчаянная отправляется в ночной клуб в одной ночнушке, где проводится стендап шоу для юмористов. Напившись алкоголя, она оказывается на сцене и кричит о том, как предал ее муж и какой он подлец.

После монолога, она оголяет грудь, куча аплодисментов, свист и восхищение зрителей и внезапно ее забираю со сцены в наручниках, после чего она попадает в увлекательный мир шоу-бизнеса.

Властелин колец: Кольца власти

В центре сюжета проекта- Вторая эпоха Средиземья, за 1000 лет до событий, описанных в "Хоббите". В этот период братство эльфийских кузнецов создало кольцо всевластия, которое Саурон получил, отдав его своим союзникам.

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Непринужденный стиль повествования дает обширную предысторию одной из самых успешных и любимых фэнтезийных сказок всех времен.

Дейзи Джонс и The Six

Два разных пути встречаются в великой музыкальной группе. Их настигнет огромный успех и разочарование с распадом. На самом деле группа никогда не существовала.

Переехав в Лос-Анджелес, молодые музыканты знакомятся с Дэйзи Джонс, непокорной любительницей музыки, сбежавшей из зажиточного родительского дома. Ее вокальные дарования и лучшие тексты песен преображают группу.

Этим летом я стала красивой

Каждое лето Берри с семьей приезжает в гости к богатым друзьям своей матери и их сыновьям. Они наслаждаются теплой погодой в красивом доме на берегу моря, до поздней ночи смотрят фильмы и плавают в бассейне.

В год, когда Берри исполняется 16 лет, эта идиллия нарушается. Привычные игры и досуг превращаются в настоящие юношеские взаимоотношения. Отношение и взгляд на 16-летнюю девушку совершенно меняются.

Цитадель

В мире этого сериала идет борьба между секретной организацией "Цитадель", выступающей за мир во всем мире, и опаснейшей преступной организацией "Мантикора". Агенты "Цитадели" Надя и Мейсон попадаются на крючок своего порочного врага.

Главные герои чудом выживают, но оба теряют память. Спустя много лет "Цитадель" решает вернуть агентов на истинный путь. Ведь "Мантикора" теперь планирует нечто действительно кошмарное.

Карнивал Роу

В ходе ужасных военных действий страдают магические существа, такие как феи и фавны. Они стремятся в город к людям в поисках убежища, но прибывшие в большом количестве существа вскоре начинают доставлять неприятности как властям, так и населению.

Неизвестный убийца, вооруженный молотком, берет на себя задачу избавить город от нежелательных существ.

Пацаны

В мире "Пацанов" супергерои принадлежат компании Vought. Корпорация Vought использует супергероев для производства фильмов, товаров и даже может сдавать их в аренду городам, нуждающимся в защите. Однако стоят они дорого.

Герои тоже занимаются спасением человечества, но делают это исключительно под прицелом телекамер. Все они - отъявленные циники, а власть приносит не ответственность, а огромные деньги и свободу.

Сила

Внезапно молодые девушки обрели сверхспособность создавать электрические токи. Теперь эти девушки обладают реальной силой, способной полностью изменить гендерный баланс во всем мире.

Как и в оригинальном фильме, становление матриархата показано с точки зрения нескольких персонажей, принадлежащих к разным социальным статусам в разных частях света.

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