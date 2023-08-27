Люди хотят продолжить играть в эту игру.

Rockstar славится созданием самых крупных игровых проектов с огромными мирами. Чего только стоит серия игр GTA. Чуть меньше, чем 20 лет назад, компания выпускает проект Bully, где действия происходят в британской частной школе. Главный герой по имени Джимми Хопкинс противостоит школьным авторитетам и старается завоевать сердце одной из красавец в школе. Игра получила огромный успех. Она стала частью жизни многих игроков, которые не забывают про нее и сегодня.

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Джерри Розенталь, который сыграл Джимми Хопкинса, записал видеоролик с обращением к Rockstar. От потребовал у компании выпустить продолжение, так как игра пока еще не стала тенью современных игровых проектов и обладает большим количеством поклонников. На самом деле сначала было не понятно с какой целью актер просит компанию выпустить продолжение: возможно для удовлетворения фанатов или для личной выгоды. Правда, когда он упомянул, что ему не обязательно принимать участие в проекте, сразу стало понятно, что Розенталь старается для фанатов.

В данный момент среди фанатов ходят слухи, что первые наработки продолжения Bully уже есть. Однако не стоит ожидать скорого выхода игры. Сейчас на пороге релиза находится GTA 6, в которую Rockstar вкладывает все свои силы. Проект обещает стать совершенством за все время игровой индустрии. Поэтому выход Bully 2 скорее всего отложится на несколько лет, так как GTA 6 выйдет не раньше следующего года.