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CoinGecko: Индивидуальный майнинг убыточен практически во всем мире

Майнинг в домашних условиях уже официально не приносит дохода.
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Исследование CoinGecko призвано показать перспективы частных майнеров-одиночек, которые, в отличие от участников майнинговых пулов, занимаются майнингом в одиночку. В анализе в первую очередь учитывались цены на электроэнергию соответствующего сетевого провайдера, производительность оборудования для майнинга и сложность сети биткоина. Среднее время, необходимое для добычи одного биткоина при сложности майнинга 53,91 Т, было рассчитано на основе восьми текущих моделей майнеров с разными скоростями хэширования (от 110 до 320 TH/s) и разным энергопотреблением (от 3,01 до 7,04 кВт) и рассчитывает соответствующее энергопотребление в киловатт-часах (кВтч). Согласно этому, индивидуальному майнеру нужно «в среднем 266 000 киловатт-часов (кВтч) электроэнергии для добычи 1 BTC».

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Необходимые киловатт-часы были умножены на цены на электроэнергию для частных домохозяйств в 147 странах. В соответствии с уровнем цен на электроэнергию был получен список затрат (в долларах США) на частный майнинг BTC, отсортированный по странам.

Согласно исследованию, средняя стоимость добычи одного биткоина составляет $46 300, что более чем на 40% превышает текущую цену монеты (около $26 000 ). Существуют большие региональные различия: только в 65 странах стоимость электроэнергии ниже цены биткоина, что делает индивидуальный майнинг прибыльным. В остальных 82 странах это невыгодно.

Цены на электроэнергию и, следовательно, средние затраты на добычу биткоина, являются самыми высокими в Европе и составляют около $85 800. В Германии сумма за один биткоин составляет около $163 300. В Италии самая высокая стоимость в мире — чуть менее $208 600. Высокие цены на электроэнергию объясняются ростом цен на электроэнергию, связанным с пандемией COVID-19, аномальной жарой 2022 года и геополитической нестабильностью. Индивидуальный майнинг в настоящее время прибылен лишь в нескольких европейских странах, таких как Польша, Беларусь и Украина.

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Азиатский регион имеет самые низкие средние затраты — около $20 600 за добытый биткоин. В Азии можно получать прибыль от индивидуального майнинга в 34 странах. Это делает Азию единственной частью мира, где индивидуальный майнинг в среднем прибылен, хотя существуют также огромные региональные различия. Например, одиночный майнер в Японии тратит на добычу 1 BTC около $64 100, а в Ливане, как сообщается, всего $266,02 за добытый в частном порядке биткоин – это самые низкие затраты в мире.

Африка также является примечательным регионом: в ней есть 18 стран, где добыча первой криптовалюты прибыльна. Однако, несмотря на дешевую электроэнергию, стоит отметить, что пять стран Азии (Китай, Бангладеш, Ирак, Непал и Катар) и четыре страны Африки (Алжир, Египет, Марокко и Тунис) «запрещают добычу, торговлю и использование криптовалют». Там (за исключением Марокко) соло-майнинг был бы выгоден.

Кроме того, в странах Азии и Африки с низкими затратами на электроэнергию часто можно наблюдать перегрузки сетей и сбои в подаче электроэнергии, поэтому там также ограничены операции по добыче цифровых монет, как, например, в Иране.

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Исследование основано на ценах на электроэнергию сетевых поставщиков и правительства для частных домохозяйств. Зачастую они значительно выше цен для организаций. Кроме того, крупные компании имеют более эффективное оборудование, чем частные майнеры-одиночки. Таким образом, эти компании могут тратить меньше денег на добычу биткоина. Например, компания Riot добывает биткоин примерно за $8 400, майнер-одиночка в США платит $46 300, что в пять раз больше.

Кроме того, хотя в исследовании упоминались нехватка электроэнергии и отключения электроэнергии, для некоторых пользователей проблема доступности электроэнергии не была учтена в достаточной степени, особенно в странах с самыми низкими затратами.

Учитывая изменение хэшрейта всей сети биткоина, которая недавно зафиксировала очередной рекордный максимум в 446 ЭХ/с, а также тот факт, что автономные источники питания не учтены, расчеты подвергаются сомнению.

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Фактически, использование автономной электроэнергии, например, посредством солнечных батарей, также является аспектом, который применим к европейским майнерам-одиночкам. С помощью таких автономных систем избыток электроэнергии можно использовать непосредственно для индивидуального майнинга и, если повезет, конвертировать в криптовалюту. Это может привести к гораздо более низкой цене за биткоин, добытый частным образом. Кроме того, отходящее тепло майнеров можно использовать для отопления. Однако в некоторых европейских странах (например, в Германии) при прибыльной добыче монет также необходимо обращать внимание на налоговые аспекты.

Прибыльность ухудшится в связи с предстоящим халвингом, который, скорее всего, произойдет в конце марта 2024 года. Награда за добытый блок уменьшается вдвое до 3,125 BTC. Если цены на электроэнергию останутся прежними, потребление электроэнергии и стоимость добычи одного биткоина удвоятся. Без повышения собственного хэшрейта за счет улучшенного оборудования соло-майнинг будет прибыльным только в очень немногих странах — если только не использовать почти бесплатное избыточное электричество. В конечном счете, прибыльность снова повысится по мере роста цен на биткоин.

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