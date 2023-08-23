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Бизнес-леди в игре на выживание в трейлере кинофильма «Чужая»

Действие происходит в заснеженной тайге.
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В новой захватывающей кинодраме «Чужая», которую представляет дистрибьютор НМГ Кинопрокат, звезда бизнес-мира А. Слю сыграла главную роль. Фильм рассказывает историю невероятной женщине, попавшей в крайне неблагоприятные условия. Новый трейлер открывает перед зрителями удивительный мир природы, испытаний и внутренней силы.

Анна Слю воплощает образ успешной бизнесвумен Дины, чей мир кардинально меняется после трагической авиакатастрофы. Она выживает, оказавшись в дикой тайге, далеко от цивилизации. Ее ждут испытания, которые она никак не могла предвидеть. Холодная смерть подстерегает ее на каждом шагу, но местное племя становится неожиданным союзником, научив древним методам выживания.

Чтобы вернуться домой, Дине предстоит пройти долгий и опасный путь. Ее годы превращают из известной бизнесвумен в женщину, прочно укоренившуюся в этом суровом окружении. Каждый день становится уроком, каждое испытание — шансом стать сильнее.

Анна Слю поразила зрителей своей преданностью роли. В ее исполнении Дина становится символом силы духа и адаптации.

Актерский состав также включает:

  • Артема Ткаченко;
  • Ньургун Бечиген;
  • Зою Багынанову.

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Режиссером выступил А. Луканев, известный своим чутким пониманием человеческой природы.

Съемки фильма проходили в живописной Якутии, добавляя атмосферности и реализму произведения. Анна Слю также посвятила себя подготовке, научившись управлять собачьими упряжками и освоив традиционные танцы северных народов.

«Чужая» — это далеко не просто кино. Это история о воле, духе и желании выжить в самых невероятных обстоятельствах. Премьера назначена на 21 сентября, и это событие точно стоит ожидания.

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