Это будет новый этап в развитии научных исследований.

Ведущая государственная корпорация ВЭБ.РФ предложила запустить программу "Приоритет 2030" для академической науки, средствами которой будут поддерживаться ведущие академические научные институты и университеты России.

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Целью программы "Приоритет 2030" является создание новой организационной формы для финансирования академических институтов России и развитие научно-технических заделов ведущих университетов. В рамках программы, государство будет выделять целевые параметры и механизмы поддержки, а также формировать систему проектов, которые будут реализовываться в соответствии с программами компаний до 2024 года и переформатироваться в долгосрочную перспективу до 2030 года.

Ведущая государственная корпорация ВЭБ.РФ будет координировать работу по реализации проекта "Приоритет 2030" в академической науке. Органы по науке и технике будут отвечать за разработку и согласование программ, а также за выбор академических университетов и институтов, которые будут участвовать в программе.

В рамках Форума "Технопром-2023" и Российской научно-технологической недели, который пройдёт с 22 по 25 августа, будут представлены программы и мероприятия, связанные с программой "Приоритет 2030". В рамках технологической выставки, компании-экспоненты смогут продемонстрировать свои разработки и участвовать в дискуссиях о развитии академической науки. Главными организаторами форума будет выступать госкорпорация развития ВЭБ.РФ, которая уже проявила интерес к сотрудничеству.

Инициатива программы "Приоритет 2030" в академической науке может стать важным шагом в развитии научных исследований и инноваций в России. Поддержка институтов и университетов позволит расширить возможности для проведения исследований и привлечь индустриальных партнеров для совместных проектов.