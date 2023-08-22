Количество кораблей США уже сильно меньше чем у того же Китая.

В американской прессе начинает подниматься волна негодования по случаю ослабления военно-морского флота США ровно на один боевой корабль. А все из-за того, что вместо ремонта литеральный корабль Sioux City отправили на свалку истории и попытались про него забыть. Однако зоркие журналисты с форума 19fortyfive выдали материал на тему "почему такой новый корабль отправляют в утиль и кто в этом виноват".

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В принципе негодование американских журналистов справедливо, потому что этот корабль приняли на вооружение флота всего 5 лет. Теперь же его под предлогом дорогостоящего ремонта списывают, и его боевая история заканчивается. Это при том, что ремонт корабля оценивают в жалкие 7 миллионов долларов. Логичнее выглядит предположение, что концепция подобных военных кораблей «прибрежной обороны» показала себя с плохой стороны и не выдерживает столкновений во время конфликтов высокой интенсивности. Кстати, тут возможно сыграла история с нашим ракетным крейсером «Москва».

В любом случае в американской прессе снова начинаются игры из разряда "кто виноват и почему никто не понесет ответственности за происходящее". Ведь принятие на вооружение кораблей этой концепции произошло без каких-либо испытаний, так как проект просто «протолкнули» и пустили в серию. И это на фоне усиления флота НОАК, который уже превосходит американский почти на 5 кораблей.