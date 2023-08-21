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Что посмотреть на досуге для хорошего настроения? Какой фильм подойдет для свидания или романтического вечера с вашей второй половинкой? Вниманию читателей и ценителей хорошего кино представляются целых 5 вариантов отличных романтических комедий, подходящих для таких случаев!

«Если сильно полюбишь»

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Главный герой в исполнении Керема Бюрсина прожигает жизнь и наслаждается всеми ее удовольствиями в Европе, но внезапная смерть родителя заставляет его вернуться на родину. Там наследника ждут не только оставшиеся богатства и дела, но и опека над несовершеннолетними детьми отца от второго брака…

Готов ли к такому молодой ловелас? Как он будет справляться со всеми проблемами? Особенно, учитывая, что он становится целью бедной красотки-аферистки, положившей глаз на его деньги. Когда, как не в такой момент, вспыхивать страстным чувствам?

«Моя пиратская свадьба»

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Дженнифер Лопес и красавчик Джош Дюамель не так часто радуют своих поклонников новыми фильмами. Но этим летом можно насладиться сногсшибательной новинкой, где они снялись вместе в роли жениха и невесты.

Героиня Дженнифер не хотела пышную свадьбу, но пошла на уступки жениху (герою Джоша). Пара арендовала частный остров, устроила шикарное торжество и пригласила уйму гостей. Невеста в один прекрасный момент устает от такого шумного праздника, и молодожены уединяются, чтобы поговорить об этом. А в это время всех гостей берут в заложники пираты…

«(Не)идеальные роботы»

В недалеком будущем компания Тесла стала выпускать роботов, которых невозможно отличить от живых людей. Они призваны делать всю грязную работу мигрантов, но некоторые личности используют их в личных целях вопреки запрету.

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Герой Джейка Уайтхолла отправляет своего клона на свидания, чтобы потом проводить ночи с покоренными тем девушками. А героиня Шейлин Вудли эксплуатирует робота, чтобы «разводить» богатеньких мужчин на деньги. И вот они встречаются…

Молодые люди заинтересованы друг в друге, но продолжают отправлять на свидания механических клонов. И те влюбляются друг в друга…

«Мое прекрасное несчастье»

Скромница и отличница приезжает в небольшой город для учебы в колледже. Девушке неинтересны типичные для молодежи развлечения, но новая подружка уговаривает ее пойти на бои без правил. И там сердце юной красавицы покорилось брутальному и жестокому бойцу…

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Тот тоже не остался равнодушен, и предложил девушке пари: если он выигрывает бой, она живет с ним месяц вместе. История стара как мир: люди из разных миров постепенно влюбляются друг в друга. Но каждый раз она цепляет за самую душу.

«Без обид»

Героиня Дженнифер Лоуренс родилась в небольшом городке, который со временем стал местом отдыха богатых людей. И одновременно родной город стал очень дорогим для жизни самих местных жителей. Девушка вынуждена работать на двух работах, чтобы хотя бы выплачивать налог за дом…

Когда финансовое положение становится совсем бедственным, она соглашается на странную работу: родители попросили раскрепостить их уже взрослого сына… В фильме нет пошлости и постельных сцен, но есть ностальгия по американским комедиям прошлых лет, которые так близки многим киноманам.