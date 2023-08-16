Так ютуб хочет увеличить продажи своего премиума.

YouTube тестирует новое всплывающее окно, предназначенное для блокировщиков рекламы. Окно представляет собой таймер, который показывает, через сколько секунд будет воспроизведена следующая реклама. Это окно дает пользователям время, чтобы отключить блокирующие рекламные ролики инструменты. Таймер обычно запускается за 60 или 30 секунд до следующей рекламы.

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В течение этого времени пользователи YouTube могут выбирать между опциями «Разрешить рекламу» и «Попробовать YouTube Premium». Конечно, всплывающее окно отображается только для тех клиентов, которые используют блокировщик рекламы. Кроме того, на этапе тестирования сообщение воспроизводится только для небольшой группы пользователей.

В мае YouTube объявил, что хочет запретить блокировщики рекламы. Это решение должно помочь привлечь больше клиентов к премиальному сервису без рекламы. YouTube Premium стоит примерно $12 в месяц для физических лиц.

В конце июня YouTube уже экспериментировал с всплывающим окном, которое предупреждало о блокировке, если пользователи не отключили блокировщик рекламы. Видеоплеер заявляет, что хочет принять кардинальные меры против таких инструментов.