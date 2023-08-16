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52 года назад президент США Никсон отменил конвертацию доллара в золото
15 августа Ричард Никсон выступил с заявлением о "приостановке" обмена доллара на золото по фиксированному курсу. Как мы видим из будущего - приостановка превратилась в остановку

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15 августа 2023 года, исполнилось 52 года со дня так называемого никсоновского шока, события, которое потрясло основы мировой финансовой системы и навсегда изменило способ торговли стран друг с другом. Но что именно произошло в тот памятный день, и какое влияние это оказывает на день сегодняшний?

15 августа 1971 года президент Ричард Никсон объявил в телеобращении, что США "временно" приостанавливают прямую международную конвертацию доллара в золото. Теперь известно, что это фактически ознаменовало начало конца Бреттон-Вудской системы, международной валютной системы после Второй мировой войны, которая напрямую связывала стоимость доллара США с золотом.

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Зачем был нужен этот шаг

В 1960-е годы экономика США находилась в тяжелом положении. Страна столкнулась с растущим торговым дефицитом, а это означало, что в нее импортировали больше, чем экспортировали. Это привело к устойчивому оттоку долларов за границу. В то же время росло недоверие к способности США поддерживать курс доллара, особенно по мере сокращения золотого запаса страны.

Бреттон-Вудская система, введенная после Второй мировой войны, привязывала доллар к золоту по фиксированному обменному курсу $35 за унцию золота. Другие валюты, в свою очередь, были привязаны к доллару. Эта система должна обеспечить стабильность на международных финансовых рынках. Но со временем объем долларовых резервов за границей вырос, и многие страны, особенно Франция, начали конвертировать свои долларовые резервы в золото. Это значительно усилило давление на американские золотые запасы.

США столкнулись с дилеммой: либо позволить своим золотым резервам продолжать истощаться, что еще больше подорвет доверие к доллару, либо подумать о радикальном изменении системы. Никсон и его советники пришли к выводу, что сохранение золотого стандарта более нецелесообразно. Они опасались, что продолжающийся отток золота может привести к полной потере доверия к доллару и возможному краху мировой финансовой системы. В результате Никсон был вынужден действовать и отделить доллар от золота, чтобы предотвратить возможный финансовый крах.

Мировые финансовые рынки испытали значительные потрясения после заявления президента Никсона о том, что он приостановит прямую международную конвертацию доллара в золото. Решение, которое стало неожиданностью для многих, вызвало немедленную переоценку валют и активов по всему миру.

Валюты начали значительно колебаться по отношению к доллару, создавая неопределенность в международной торговле, поскольку цены на импорт и экспорт внезапно стали непредсказуемыми. В США это привело к значительной инфляции в годы после Шока Никсона. Без привязки к золоту было больше желания создавать деньги, что приводило к увеличению денежной массы и, следовательно, к инфляции. Кроме того, пошатнулось доверие к доллару как к мировой резервной валюте. Многие страны начали диверсифицировать свои валютные резервы и искать альтернативные инвестиции.

Долгосрочные последствия шока Никсона

Шок Никсона заложил основы сегодняшней системы плавающего обменного курса и коренным образом изменил мировую экономику. Вместо того, чтобы валюты были привязаны к золоту или какой-либо другой «якорной» валюте (например, биткоину), они теперь определяются спросом и предложением на открытом рынке. Событие во многом облегчило международную торговлю, но также привело к периодам финансовой нестабильности.

Эксперты часто предоставляют набор графиков и данных, показывающих, как увеличилось неравенство доходов в США и других странах с 1971 года. Есть аргументы, что без привязки к золоту и с возможностью центральных банков печатать деньги по своему усмотрению это привело к концентрации богатства и власти в руках небольшой элиты. Кроме того, изменились стимулы для вкладчиков и инвесторов, что привело к переходу от традиционных стратегий сбережения и инвестирования к более рискованным классам активов.

Шок Никсона стал не только поворотным моментом в истории мировой финансовой системы, но и определяющим моментом в том, как разрабатывалась и проводилась экономическая политика. Решение отделить доллар США от золотого стандарта имело далеко идущие последствия.

Годы показали, что никсоновский шок привел к глубоким долгосрочным изменениям. Нынешняя система плавающих обменных курсов во многом облегчила международную торговлю и инвестиции, но она также создала новые проблемы и риски, особенно в связи с финансовой нестабильностью и неравенством доходов.

Даже сегодня, 52 года спустя, последствия никсоновского шока ощущаются во многих аспектах мировой экономики. Это напоминание о том, как одно политическое решение может вызвать волну перемен, затрагивающую целые поколения людей.


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#сша #история #шок никсона
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