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ТОП-6 инструментов ИИ, которые помогут в работе

Безграничные возможности такого инструмента как нейросети: ChatGPT, Google Bard и Microsoft Bing и пр.
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OpenAI запустила ChatGPT более семи месяцев назад. С тех пор люди были ошеломлены почти безграничными возможностями, которые предлагает искусственный интеллект. Кажется, что каждый день появляется новая технология или инструмент, которые еще быстрее, лучше и инновационнее. Многие крупные компании уже присоединились к гонке за разработку ИИ.

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Google Bard и Microsoft Bing уже зарекомендовали себя как поисковые системы, управляемые искусственным интеллектом, хотя продукт Google пока недоступен в Европе. ChatGPT от OpenAI доминирует на рынке решений для генеративного ИИ. Преимущества многих других инструментов ИИ выходят за рамки возможностей самого известного чат-бота. Есть и другие инструменты ИИ, которые могут помочь с выполнением различных задач.

Fireflies.ai

Кому не знаком стресс, связанный с ведением заметок во время важного мероприятия? Необходимо сосредоточиться на содержании речи спикера, но приходится пропускать важную информацию, потому что нужно конспектировать важные предложения. Кроме того, есть трудности при составлении сводок встреч, которые нужно отправить собеседникам. Чтобы решить эту проблему раз и навсегда, стартап Fireflies.ai из Сан-Франциско разработал инструмент искусственного интеллекта, который самостоятельно записывает виртуальные разговоры. Помощник по имени «Фред» работает в фоновом режиме.

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В течение короткого времени после окончания собрания участники встречи получают заметки о встрече, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта. Кроме того, Fireflies.ai делает заметки доступными для поиска и при желании расшифровывает разговор. Совместимый с наиболее распространенными провайдерами веб-конференций, такими как Google Meet, Zoom или Microsoft Team, инструмент отправляет участникам электронное письмо менее чем за час до встречи, чтобы сообщить им, что разговор будет записан для заметок. Бесплатная платформа, основанная в 2016 году Кришем Раминени, соучредителем и генеральным директором Fireflies.ai, призвана помочь сотрудникам сэкономить время и улучшить рабочий процесс между командами.

DeepL Write

Многие люди больше не могут представить себе работу без DeepL Translator. Стартап, основанный в 2017 году, получил статус единорога только в начале года после раунда финансирования. Не прошло и недели, как DeepL объявил о новой функции. DeepL Write — это новый помощник, который предлагает пользователям поддержку при написании текста. В дополнение к проверкам грамматики, пунктуации и стиля DeepL Write также предлагает альтернативные варианты формулировок.

Прошли те времена, когда важные электронные письма отправлялись с орфографическими или грамматическими ошибками. Новая функция, управляемая искусственным интеллектом, сканирует тексты, электронные письма и отчеты на наличие ошибок. С новым продуктом стартап хочет не только расширить линейку своих инструментов, но и поддержать пользователей в создании текста.

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Pi

Как только появились новости о трудностях ChatGPT с рекомендациями по психическому здоровью, бывший основатель DeepMind Мустафа Сулейман объявил о запуске Pi. Разработанный Inflection AI из Пало-Альто в Силиконовой долине, Pi — это чат-бот, который прислушивается к пользователю и более разговорчив, чем другие инструменты. По словам Сулеймана, генерального директора и соучредителя Inflection AI, хотя Pi имеет сходство с ChatGPT, модель является «настоящим личным помощником на основе искусственного интеллекта». Это новый класс разнообразных возможностей: доверенное лицо, советник и цифровой личный помощник в одном лице.

В отличие от других чат-ботов, Pi может запомнить 100 разговоров с зарегистрированными пользователями, и с ним можно связаться через различные платформы, такие как собственный сайт, приложение для iOS, а также через SMS. Так что Pi также может спросить в другом разговоре, как прошла вечеринка несколько дней назад. Платформа, которая пока бесплатна, предлагает такие функции, как подготовка к важному разговору, помощь в планировании и виртуальные партнеры по игре. Но есть и функции, затрагивающие тему психического здоровья, в которых Pi спрашивает о чувствах пользователей.

Auto-GPT

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Как заявляют разработчики, Auto-GPT — это экспериментальное приложение с открытым исходным кодом, которое демонстрирует возможности языковой модели GPT-4. После ввода подсказки инструмент повторно обрабатывает результаты, используя собственные выходные данные для постоянного улучшения результатов. Auto-GPT самостоятельно решает, что делать дальше с полученным результатом. Этот ИИ-инструмент считается одним из первых полностью автономных искусственных интеллектов, способных самостоятельно решать сложные задачи.

Auto-GPT является программой с открытым исходным кодом и, следовательно, инструментом, который создается сообществом разработчиков. Любой, у кого есть навыки программирования, может улучшить решение ИИ и добавить дополнительные функции. Запущенный в марте этого года, Auto-GPT уже насчитывает 306 разработчиков. Поскольку AutoGPT — это кодовый скрипт, а не мобильное приложение, для использования этого инструмента на собственном компьютере необходимы базовые знания в области программирования.

Github Copilot

Github Copilot (конкурент Google Codey)— это решение для искусственного интеллекта, которое помогает пользователям создавать код и в основном предназначено для программистов и разработчиков. Copilot был разработан Github, одной из ведущих компаний на рынке программного обеспечения для хранилищ с открытым исходным кодом, и недавно приобретен Microsoft. Программисты и разработчики тратят много времени на устранение проблем и ошибок вместо того, чтобы писать код. Генерация нового кода может быть не самой увлекательной задачей. Однако создание чистого кода, не вызывающего никаких проблем у пользователей, довольно сложная задача. Как правило, на решение некоторых проблем могут уйти часы или даже дни.

По этой причине Github Copilot служит поддержкой для разработчиков, которые описывают свои проблемы и пожелания относительно того, как их код должен работать. Затем программа генерирует новый фрагмент кода или просматривает существующий фрагмент кода и модифицирует его для решения проблемы. Благодаря большой мощности прорисовки он может сократить процесс разработки с нескольких дней до нескольких часов. Copilot также сканирует существующий код на наличие распространенных уязвимостей и предоставляет разработчикам рекомендации по их безопасному устранению.

Runway

Нью-йоркский стартап Runway ранее помогал разрабатывать известный генератор преобразования текста в изображение для Stable Diffusion. Недавно Runway запустила еще одну модель искусственного интеллекта, которая за считанные секунды генерирует видео на основе текста.

Проект запустил одну из первых моделей преобразования текста в видео, показывающую, что можно сделать с помощью простой текстовой подсказки. Через свое приложение Runway также предлагает возможность использовать камеру смартфона для создания клипов, модифицированных ИИ, из самостоятельно записанных видео.

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