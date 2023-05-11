Если он не закроется через годик-другой, что давно стало нормой для Google.

В рамках прошедшей конференции Google I/O компания представила Google Codey — программный сервис, который позиционируется как конкурент GitHub Copilot. Речь идёт о наборе ИИ-инструментов в помощь программисту, куда входит чат-бот. Он будет помогать в написании кода и работе с облачными сервисами Google. Подробнее о GitHub Copilot можно прочитать в нашей прошлой заметке.

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Нейросеть Codey положена в основу всех представленных инструментов для автоматического дополнения и генерации кода, она же в свою очередь построена на базе большой языковой модели Google PaLM 2. Сама Google утверждает, что обучение нейросети Codey прошло на большом объёме исходного кода, который можно было использовать по условиям лицензии. Подготовленный код сотрудников Google тоже применялся.

Google Codey будет интегрирован в сервисы общей экосистемы Google, это позволит обеспечить постоянный приток материала для обучения. Нейросеть поддерживает следующие языки: Java, Go, JavaScript, Python и SQL. Для начала работы над новыми инструментами достаточно установить расширения сред разработки — Google в момент анонса заявила о совместимости сервиса с Google Shell, IDE JetBrains и Visual Studio Code.

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Прямо сейчас программный сервис Google Codey тестируется в ограниченном формате, что давно стало для Google в таких случаях. В дальнейшем Google намерена использовать обученные ИИ-модели для предоставления помощи разработчикам по управлению услугами в Google Cloud. В перечень поддерживаемых услуг войдут развёртывание и масштабирование приложений. Google Codey — далеко не единственный программный продукт, представленный в рамках мероприятия Google I/O, но о них будет рассказано в других материалах.