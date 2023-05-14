Между прочим, Google Bard доступен в 180 стран мира.

После презентации 10 мая продуктов на конференции Google I/O, которая явно была посвящена ИИ, многие в Европе с нетерпением ждали возможности наконец-то опробовать нового ИИ-помощника Google Bard. В конце концов, интернет-гигант, который находится под растущим давлением со стороны Microsoft и OpenAI, объявил, что Bard теперь доступен в 180 странах и регионах. Но в Европе люди пока не могут воспользоваться предложением корпорации.

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Google пока воздерживается от запуска Bard для пользователей в ЕС. Причина в Общем регламенте защиты данных (GDPR), действующем в ЕС. В настоящее время Google не может гарантировать, что чат-бот соответствует правилам GDPR в ЕС. Вот почему остается неясным, когда Bard будет официально предлагаться в ЕС. Конкурент OpenAI Bard ChatGPT уже почувствовал это не себе. Италия заблокировала инструмент на короткое время, пока не была перенастроена защита данных.

В настоящее время формируется Закон ЕС об ИИ. Регулирование также предусматривает строгие правила для базовых моделей, а также для Google PaLM. Генеративные базовые модели, такие как GPT, должны будут соответствовать дополнительным требованиям прозрачности. Например, раскрытие информации о том, что контент был создан с помощью ИИ, проектирование модели таким образом, чтобы она не создавала незаконный контент, и публикация сводок проприетарных данных, используемых для обучения, — все это включено в находящийся на рассмотрении Закон об ИИ. Вполне возможно, что Google захочет подождать и посмотреть, что в конечном итоге принесет регулирование ИИ в ЕС на этом этапе.

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Ранее Bard был доступен для пользователей в США и Великобритании, но теперь чат-бот выпущен в 180 странах на русском, английском, японском и корейском языках. Bard должен иметь «продвинутые математические и логические навыки и навыки программирования».