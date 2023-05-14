Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
g1tarist За пост начислено вознаграждение
Чат-бот Google Bard: ИИ-конкурент ChatGPT обходит Европу стороной
Между прочим, Google Bard доступен в 180 стран мира.
рекомендации
-20000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-9000р на RTX 4070 Gigabyte
<b>3070 Gigabyte за 40</b> с началом в Регарде
-10 000р на RTX 4070 в Ситилинке
4070 Ti MSI Gaming за копейки - надо брать
-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus

После презентации 10 мая продуктов на конференции Google I/O, которая явно была посвящена ИИ, многие в Европе с нетерпением ждали возможности наконец-то опробовать нового ИИ-помощника Google Bard. В конце концов, интернет-гигант, который находится под растущим давлением со стороны Microsoft и OpenAI, объявил, что Bard теперь доступен в 180 странах и регионах. Но в Европе люди пока не могут воспользоваться предложением корпорации.

реклама

Google пока воздерживается от запуска Bard для пользователей в ЕС. Причина в Общем регламенте защиты данных (GDPR), действующем в ЕС. В настоящее время Google не может гарантировать, что чат-бот соответствует правилам GDPR в ЕС. Вот почему остается неясным, когда Bard будет официально предлагаться в ЕС. Конкурент OpenAI Bard ChatGPT уже почувствовал это не себе. Италия заблокировала инструмент на короткое время, пока не была перенастроена защита данных.

В настоящее время формируется Закон ЕС об ИИ. Регулирование также предусматривает строгие правила для базовых моделей, а также для Google PaLM. Генеративные базовые модели, такие как GPT, должны будут соответствовать дополнительным требованиям прозрачности. Например, раскрытие информации о том, что контент был создан с помощью ИИ, проектирование модели таким образом, чтобы она не создавала незаконный контент, и публикация сводок проприетарных данных, используемых для обучения, — все это включено в находящийся на рассмотрении Закон об ИИ. Вполне возможно, что Google захочет подождать и посмотреть, что в конечном итоге принесет регулирование ИИ в ЕС на этом этапе.

рекомендации
RTX 4080 дешевле 100тр - цена рухнула
Дешевая 4070 MSI - надо брать
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-15000р на Ryzen 3950X - пора брать
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде

Ранее Bard был доступен для пользователей в США и Великобритании, но теперь чат-бот выпущен в 180 странах на русском, английском, японском и корейском языках. Bard должен иметь «продвинутые математические и логические навыки и навыки программирования».

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#google #chatgpt #chatgpt4
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Youtube будет запрещать просмотр видео тем, у кого установлена утилита для блокировки рекламы
Google не разрешает пользоваться своим интеллектуальным чат-ботом Bard в Европе и России
План Google по внедрению генеративного ИИ в поисковую систему и чем он отличается от Bard
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Рогозин: Россия "проспала" целое поколение новых средств вооружения
86
Пригожин обрисовал все изменения в зоне СВО и предположил как дальше будут действовать ВСУ
6
Штурмовики ЧВК "Вагнер" дошли до концевых улиц западной окраины Бахмута
9
Пригожин пригласил Шойгу со служебным визитом в Бахмут
11
Российский удар возмездия накрыл Западную Украину: в атаке участвуют "стратеги" ВКС РФ и силы флота
18
Пригожин сообщил о значительном продвижении ЧВК «Вагнер» в Бахмуте за сегодняшний день
20
Видеокарта GeForce RTX 4060 Ti уже рядом – почему мы не рекомендуем GeForce RTX 3070 Ti в мае 2023г
9
В Швеции электромобили будут заряжаться на ходу
+
Пригожин в подробностях объяснил план наступления ВСУ на карте
7
Минобороны рассказало что самолёты ВСУ, атаковавшие Луганск ракетами Storm Shadow - сбиты ВКС РФ
3
Самолеты ВКС России атаковали мост на границе с Брянщиной, используемый украинскими ДРГ [Видео]
4
Youtube будет запрещать просмотр видео тем, у кого установлена утилита для блокировки рекламы
10
США будет поставлять вооружение Украине даже после дефолта
43
Пригожин: боеприпасов ЧВК «Вагнер» по-прежнему не дали
7
Российские военкоры сообщают о сбитии Ми-8, Су-34 и Су-35 в Брянской области
15
Эксперты представили новый список ТОП-100 лучших игр всех времен
9
Украина потеряла на поле боя 10 тыс. единиц бронетехники - американский военный эксперт
8
NVIDIA бесплатно раздает видеокарту RTX 4080 в сеттинге Diablo IV
4
Боррель признал, что «Украина превратится в Беларусь за несколько дней» без помощи Запада
3
Покупка более 16 ГБ ОЗУ для игр не имеет смысла — лишний объем не приведет к росту FPS
59

Популярные статьи

Грамотно собираем мощный игровой компьютер, который будет справляться с новыми играми еще 5 лет
39
Анти-оверклокерский тест Ryzen 7 5800x3D
29
США пригрозили взорвать TSMC, если Китай вторгнется на Тайвань
47
Выбираем 5-трубочный кулер для socket 1700 / AM4 / AM5
11
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в QuadHD (Май)
6
Самая выгодная игровая сборка мая для фанатов Counter-Strike, Dota 2 и Мира танков всего за 35 000р
2
Наркоз ранних эпох - какие средства использовали врачи в прошлом для обезболивания во время операции
53
Почему Наполеон не пошел на столицу России, а захватил Москву
46
SD WebUI DML Neuro: Тестирование Radeon RX 6600 и GeForce GTX 1070 в генерации изображений
5
Обзор механической клавиатуры Defender Forge GK-345 с hot-swap и Outemu Brown
6

Сейчас обсуждают

coo1erman
12:53
Никому не рекомендую покупать свою первую механику за дешево, особенно в непривычном для вас формфакторе. Может вообще потом отвернуть от механик. Всякие там хотсвапы не нужны для 90% пользователей, н...
Обзор механической клавиатуры Defender Forge GK-345 с hot-swap и Outemu Brown
Владимир Дранников
12:51
За год 13 тыс !? Уха-ха-ха-ха-ха-ха! Вас сношают и днём и ночью! 13 тыс ! А ха-ха-ха-ха!
CNN: Попытка ВС РФ уничтожить ЗРК Patriot стала причиной сбития ракеты «Кинжал» украинским ПВО
Вежливый L E O P A_R_D
12:51
Наступление на Попасную: ВСУ берут в «котел» бахмуто-соледарскую группировку РФ
CNN: Попытка ВС РФ уничтожить ЗРК Patriot стала причиной сбития ракеты «Кинжал» украинским ПВО
Вежливый L E O P A_R_D
12:51
слит в унитаз, дaлбaеб
CNN: Попытка ВС РФ уничтожить ЗРК Patriot стала причиной сбития ракеты «Кинжал» украинским ПВО
Вежливый L E O P A_R_D
12:50
это ты у расчетов/командования теж установок спрашивай. пока что мы видим что эффективность ПВО Киева - под 100%. в других местах да, есть попадания. но не все сразу. со временм еще больше насытится и...
CNN: Попытка ВС РФ уничтожить ЗРК Patriot стала причиной сбития ракеты «Кинжал» украинским ПВО
Redneck_prm
12:49
outemu почти чистый клон cherry, так что втыкать туда можно будет почти что угодно кроме редкой экзотики.
Обзор механической клавиатуры Defender Forge GK-345 с hot-swap и Outemu Brown
Александр Пономарев
12:48
можно и срать не снимая штаны, у вас это традиция
CNN: Попытка ВС РФ уничтожить ЗРК Patriot стала причиной сбития ракеты «Кинжал» украинским ПВО
malecifist
12:48
Воооот) я так в офисе обновляю железо)
Почему AMD проигрывает Intel – как Лиза Су решила сэкономить и переиграла сама себя
Александр Пономарев
12:48
ты от темы не уходи, расскажи нам, почему Пэтриот не сбил ракеты Скат, Ираке?
CNN: Попытка ВС РФ уничтожить ЗРК Patriot стала причиной сбития ракеты «Кинжал» украинским ПВО
Вежливый L E O P A_R_D
12:47
не. 3 самолета и 2 вертолета. вместе 5 корыт. люди не пострадали
CNN: Попытка ВС РФ уничтожить ЗРК Patriot стала причиной сбития ракеты «Кинжал» украинским ПВО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем