Свою лепту в защиту Украины решила внести норвежская компания Kongsberg.

Украинские военные не раз заявляли, что активность русских беспилотников стала одной из причин неудач контрнаступления. В ответ на это Западные кураторы киевского режима решили насытить ВСУ специальными средствами для борьбы с БПЛА. В частности, туда поставят дополнительные системы ПВО и РЭБ, которые должны лучше прикрыть сухопутные силы от угрозы с воздуха. Одним из элементов поставок будут норвежские CORTEX Typhoon, которые предназначены для контроля ближнего пространства и уничтожения дронов при помощи 12,7-мм пулемета.

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Информация о заключенной сделке появилась на сайте фирмы-производителя. Из открытых источников стало известно, что фонду IFU придется раскошелиться на 65 миллионов евро, чтобы оплатить поставку боевых машин. Стоит отметить, что это только часть предполагаемой помощи и что еще туда войдет пока неизвестно. В любому случае западные фирмы продолжают обогащаться на войне не особо скрываясь.

Сами машины будут снабжены турелью с крупнокалиберным пулеметом Браунинга и системой обнаружения цели. Вся эта красота устанавливается на шасси «Динго 2» и способна двигаться по пересеченной местности. Опять-таки возникает вопрос, а кто будет управлять такой сложной техникой или подобные системы уже настолько просты, что там смогут разобраться и недавние гражданские. В любом случае будем ждать появления кадров, где те самые БПЛ разбирают на металлолом машины, предназначенные для их уничтожения.