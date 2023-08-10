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Финансовый сектор меняется: вместо классических банков финтех-компании все более успешно завоевывают эту отрасль. В частности, молодые компании и стартапы трансформируют традиционные платежные операции с помощью инновационных идей. Современные финансовые технологии становятся очень популярными.

Финтех означает «финансовые технологии». Этот термин охватывает инновационные технологии в финансовой индустрии, которые способствуют оцифровке финансовых транзакций. За инновациями обычно стоят стартапы или молодые компании в сфере цифровых финансовых и банковских услуг. Бизнес-модели финтех-компаний хотят дальнейшего развития, дополнения или полной замены традиционных банков и поставщиков финансовых услуг. Финтех не является официальным термином. Поэтому юридического определения не существует.

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Три самых важных факта о финтехе

В моде современные и цифровые способы оплаты. Люди отправляют деньги через PayPal, торгуют цифровой валютой или покупают цифровое искусство. Таким образом, технологически ориентированные компании в финансовом секторе находятся на подъеме. Это оказывает давление на традиционный финансовый сектор. С цифровизацией денег и бизнеса классические финансовые секторы становятся излишними. Большие данные и использование искусственного интеллекта также способствуют этому развитию.

В то же время финансовый сектор во всем мире особенно жестко регулируется. В результате барьеры для входа на рынок довольно высоки по сравнению с другими секторами, а это означает, что банки и финансовый рынок до сих пор были в значительной степени защищены от цифровых потрясений, вызванных новой конкуренцией, основанной на технологиях.

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Области применения четко определены: помимо новых платежных систем, финтех открывает альтернативные способы выгодно вложить собственный капитал или в интересные проекты — включая консультации и безопасность.

Чем занимаются финтех-компании

Финтех-компании заботятся об использовании современных технологий для цифровизации банковской и финансовой отрасли. Часто речь идет о создании инноваций с использованием цифровых технологий, таких как смартфоны, которые облегчают клиентам использование финансовых услуг или делают банковские продукты более привлекательными.

Отчасти речь идет также о предоставлении услуг между пользователями, для которых ранее требовался банк в качестве посредника, например, через платформы однорангового кредитования, такие как Auxmoney или Funding Circle. Но платежные решения, такие как Paypal или социальные торговые платформы, а также формы цифровых финансовых консультаций тоже входят в число финтех-компаний — например, автоматизированные инвестиционные консультации (боты-советники). Некоторые финтех-компании хотят заменить банки, а другие хотят дополнить свои предложения.

Какие виды финтеха существуют

Всего финтех-ландшафт включает четыре типа: одноранговое кредитование, краудфандинг, блокчейн и цифровые кошельки.

Одноранговое кредитование

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Кредиты от частных лиц другим пользователям возможны при одноранговом кредитовании. Через соответствующие P2P-платформы пользователи могут подавать заявки на кредиты и обеспечивать процентные ставки другим способом и без участия банков.

Это устраняет значительные бюрократические препятствия и часто высокие комиссионные сборы. Потому что P2P-платформы действуют как чистый маркетплейс: вместо того, чтобы напрямую выдавать или отказывать в кредитах, они лишь проверяют кредитоспособность заемщика и относят его к классу риска. Решение о выдаче кредита принимают сами пользователи — реальная возможность для всех, у кого нет возможности использовать традиционные учреждения.

Конечно, есть и доля риска. Помимо определенного риска дефолта, при одноранговом кредитовании, которое еще молодо, всегда существует опасность того, что маркетплейс неправильно оценит кредитоспособность — например, из-за отсутствия опыта или потому, что пользователи просто предоставляют неверную информацию. И, наконец, даже лучший финтех P2P не застрахован от банкротства.

Краудфандинг

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При краудфандинге нет посредников — проект привлекает достаточно заинтересованных сторон, которые готовы платить. Инициаторы проектов могут использовать краудфандинговые платформы для публичного представления запланированных проектов вместе с конкретными целями финансирования, а потенциальные инвесторы могут поддержать идеи самостоятельно определяемыми суммами.

Краудфандинг меньше связан с прибылью или дивидендами. Скорее, дух сообщества и радость от творческих идей привлекают инвесторов. Таким образом, многие проекты успешно запустились, в основном в области искусства, кино, литературы, игр или социальной сферы.

Блокчейн

Любой, кто знаком с криптографией, вероятно, также знаком с блокчейном. Это децентрализованные базы данных, через которые транзакции и данные могут регистрироваться и управляться отслеживаемым и защищенным от подделки способом.

Конструкцию можно представить как нитку жемчуга: отдельные записи данных аккуратно и в хронологическом порядке выстроены рядом друг с другом, причем каждая новая запись данных представляет собой новый блок в строке — или цепочку блоков. Таким образом, абстрактные значения, такие как цифровые платежные средства, также могут быть последовательно задокументированы.

Цифровой кошелек

После безналичных карточных платежей сейчас на подъеме цифровые кошельки. Цифровые аналоги кредитных и дебетовых карт хранят платежную информацию и пароли для своих пользователей и в большинстве случаев представляют собой практическое приложение.

Финтех-копмании в этой области предлагают пользователям выбор между типом предоплаченного кошелька и вариантом с сохраненной учетной записью. Преимущество заключается в следующем: транзакции через электронные кошельки проходят намного быстрее, чем через обычный способ оплаты, и часто их гораздо проще выполнять.

Финтех-акции

Финтех-акции являются связующим звеном между финансами и технологиями. В зависимости от бизнес-модели это либо акции предлагающих финансовые услуги фирм, либо акции технологических компаний. Однако в процентном отношении ряды финтех-компаний, котирующихся на фондовой бирже, все еще относительно невелики. Причиной этого является, среди прочего, тот факт, что многие из этих компаний все еще создаются как стартапы или только в течение короткого времени смогли утвердиться на финансовом рынке. С поставщиками услуг, такими как Paypal, Block или Coinbase, США являются лидером, когда речь идет о финтех-акциях.





Благодаря своим свежим, инновационным и прорывным подходам к традиционным финансовым услугам финтех-компании иногда могут быть весьма привлекательными для инвесторов. Ведь есть серьезные возможности для участия в быстрорастущей отрасли. Рынок все еще молод и достаточно волатилен, поэтому и некоторый риск остается.