Грубо говорят, сколько взяли под контроль, столько и потеряли в других местах.

Вот уже начинается третий месяц официального контрнаступления украинских военных и все больше и больше техники и живой силы противника оказывается в безвозвратных потерях. За это время по некоторым данным ВСУ «отбили» около 200 квадратных километров «оккупированной территории». В основном это была так называемая «серая зона», переходящую уже долгое время из рук в руки и не имеющая укреплений, выгодного рельефа или важных населенных пунктов.

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Западная пресса также начинает высказывать мнение своих хозяев по поводу происходящего и намекает своими аналитическими статьями насколько Киев оказался бестолков и не смог выполнить поставленную цель. Она, к слову, заключалась в том, что ВСУ уже в июне будет на берегах Азовского моря, отрежет Крым от России и начнет диктовать условия «мирного договора». Но, к счастью, наши военные проявили отвагу и стойкость, тем самым не дав пройти врагу. Линия боевого соприкосновения если и сдвигалась, то не сильно.

Однако все в той же прессе начинают мелькать данные, что пока ВСУ штурмует русские укрепления на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, ВС РФ наступают под купянском и Сватово. И вот уже почти 100 квадратных км Украины оказывается под контролем русских. Вот такое размен территории. При этом русские военные не собираются останавливаться на достигнутом и отхватывают все больше и больше земли.