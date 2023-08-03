Не смотря на большие поставки вооружения - этого не хватает.

Почти ежедневно русские ракеты и дроны наносят массированные удары по важным стратегическим военным объектам ВСУ. При этом создается впечатление, что системы ПВО Украины не справляются с поставленными задачами и пропускают через себя большую часть «подарков». И дело тут не только в качестве поставляемых систем, но и слишком большом участке, который нуждается в прикрытии. На прошлой неделе было заявление из офиса Зеленского, что требуется еще как минимум 10 – 12 «Патриотов».

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А на днях Владимир Зеленский заявил, что системы противовоздушной обороны страны находятся под постоянной нагрузкой и не могут полностью прикрыть от русских атак. При этом со слов президента получается, что юг государства страдает больше всего и именно поэтому там самые серьезные разрушения, которых можно было избежать если бы Запад поставил еще больше ЗРК разных типов.

В связке с заявлениями некоторых других лиц, создается впечатление, что Украина просто пытается вытянуть с Запада Максимальное число комплексов. Возможно, им это необходимо для затыкания дыр на линии боевого соприкосновения, которые образуются благодаря грамотному размещение ЗРК. Напомним, что недавно к линии БС попытались подвести норвежский NASAMS-2 с вполне понятными последствиями. Это, кстати, был первый комплекс такого типа, подбитый нашими «Ланцетами». До этого также было несколько зафиксированных уничтожений систем ПВО, которые были переданы Украине странами НАТО.