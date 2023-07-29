Поляки сделали пиксельную игру, которая понравилась фанатам Ведьмака. Но забыли про авторские права.

Творческая страсть и преданность миру "The Witcher" воплотились в новом увлекательном проекте польской команды энтузиастов, известной как Wilczy Miot. Они создали захватывающую пиксельную ролевую игру "Wiedzmin: Kres Cechu" («Ведьмак: Конец ремесла»), позволяющую каждому стать беспощадным охотником на чудовищ в мире ведьмаков.

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Сердце и душа, вложенные в проект, принесли славу и успех команде. После четырех лет упорного труда игра "Wiedzmin: Kres Cechu" наконец-то увидела свет на платформе itch.io и завоевала внимание более 1900 игроков. Но, к сожалению, тенью на радостный успех стали проблемы с авторскими правами, которые привели к конфликту с издателем CD Projekt RED. Разработчикам пришлось убрать игру с общедоступных ресурсов и удалить связанные с ней материалы, однако официальные прохождения продолжают жить на YouTube.

Wilczy Miot на протяжении всего процесса разработки старались связаться с правообладателями, но безрезультатно. Но в их трудную минуту на помощь пришел блогер RaptorPL, получивший одобрение от CD Projekt RED для продолжения работы над проектом с условием исключения материалов, принадлежащих компании.

Несмотря на неприятности, команда Wilczy Miot не сдаётся. Они готовятся к разработке нового проекта "Projekt Nicole", сосредотачиваясь на творческом подходе и избегая нарушения авторских прав.

На популярном форуме GRY-Online.pl разгорелась настоящая дискуссия. Одни пользователи настоятельно поддерживают фанатов и ставят в соответствие политику CD Projekt RED с подходом компании Take-Two Interactive, которая также ограничивает возможности любительских творений во вселенных своих игр. По их мнению, студии должны быть более толерантны к творчеству поклонников.

Однако другие участники форума возражают и утверждают, что команда Wilczy Miot должна была более внимательно изучить политику CD Projekt RED перед тем, как приступать к разработке своего проекта. Они считают, что несогласованные авторские права стали следствием недостаточной осведомленности и неудачной стратегии, и нельзя игнорировать законные требования правообладателя.

Весь этот разнообразный спектр мнений способствует активному обсуждению и делает форум GRY-Online.pl настоящим центром привлечения внимания игрового сообщества. Здесь каждый может высказать свою точку зрения и внести свой вклад в дискуссию о важных аспектах творчества и авторских прав в игровой индустрии.