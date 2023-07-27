Всё в рамках альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Автомобильный мир ожидает важные изменения. Nissan обнародовал планы вложения 600 миллионов евро в Ampere. Это дочерняя компания Renault, основной фокус которой - электромобили и связанное с ними программное обеспечение.

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Существенное изменение своего владения акциями произойдет внутри альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Nissan приобретет 15% акций Ampere. Это подтверждает стремление компании к сфере электромобилей.

С другой стороны, Renault сократит свою долю в Nissan с 43% до 15%. Оставшиеся 28% передадут на управление французскому трасту. По словам Луки де Мео, генерального директора Renault, такие перемены приведут к большей гибкости в быстро меняющихся условиях. Это позволит обоим компаниям улучшить свое положение на ключевых рынках, открывая двери для получения дополнительной выручки.

Ожидается, что сделка будет заключена в последнем квартале текущего года. Партнер по альянсу, Mitsubishi, примет решение о своих инвестициях в Ampere к концу года.

Аналитики предсказывают, что Nissan мог вложить в Ampere от 750 миллионов до 1 миллиарда евро. Это менее зависимое положение компаний в альянсе может открыть новые возможности для сотрудничества с другими компаниями. Например, Renault планирует сотрудничество с китайской Geely по разработке силовых установок.

Ampere также рассматривает возможность выхода на фондовый рынок для привлечения дополнительного капитала. По словам представителей Nissan, сохранение партнерства с Renault позволит компании укрепить свои позиции на европейском рынке электромобилей.

Это отмечает новую главу в истории Renault и Nissan. Переосмысление структуры владения активами, вероятно, приведет к более справедливому распределению и даст толчок для продвижения в области электромобилей. Новые возможности в этом быстро развивающемся секторе могут привести к удивительным инновациям.