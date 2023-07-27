Эти пистолеты на вооружении Украины с 2003 года.

В рамках очередной пиар-акции президент Украины Владимир Зеленский посетил ставку ВСУ в Днепропетровске. В ходе посещения он провел не только внеочередное совещание, на котором с ним поделились свежими сводками с линии боевого соприкосновения. Президент подарил главкому ВСУ наградной пистолет, который должен символизировать заслуги перед отечеством за сохранение суверенитета страны и ее территориальной целостности. Видимо все что сейчас происходит на Украине заслуживает такой награды ее главнокомандующему.

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У этого события есть более интересный подтекст, и он не является намеком Залужному на судьбу благородных военных, стреляющихся после очередного поражения. Да и подаренный пистолет Форт-14 может дать осечку в неподходящий момент и поэтому порекомендуем использовать проверенный ПМ. Так оно будет надежнее, но вернемся к домыслам. Есть мнение, что таким образом президент Зеленский хочет сделать видимость того, что верхушка страны едина и недавние утечки внутренних конфликтов просто ничего не значащие фэйки, созданные русскими пропагандистами.

Возможно, выбор подарочного пистолета также неслучаен. Подарок выбрали тщательно и с намеком. Напомним, что Форт-14 полностью производится на территории Украины с 2003 года и предназначен для оснащения им МВД. Пистолет отличался слабоватым качеством и малым ресурсом настрела. Особенно забавно, что изначально его создавали под патрон 9*19-мм, но позже вернулись к привычному 9 мм ПМ. Видимо денег на снабжение МВД новыми патронами западного образца не хватило.