Все документы подписаны правительством.

С 1 августа в силу вступает закон о внедрение цифрового рубля, а также разработке электронной платформы для него. Документ уже подписан президентом России, поэтому тестирование системы может начаться уже в этом квартале. Считается, что кроме всего прочего, цифровой рубль поможет бороться с коррупцией.

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Цифровой рубль – третья форма отечественной валюты. Он будет иметь такую ценность, как наличные и безналичные деньги. В перспективе любой сможет конвертировать, например, средства с банковской карты в цифровые рубли.

Пилотный проект цифровой валюты начнет Банк России. Регулятор займется эмиссией (выпуском) цифровых рублей и правовым регулированием работы электронной платформы.

Коммерческие банки будут обеспечивать открытие цифровых кошельков, хранение денег на них, выполнять поручения клиентов, проводить транзакции и решать конфликтные ситуации между участниками сделок.

Чтобы завести счет для цифровых рублей, нужно пройти идентификацию на «Госуслугах». Планируется сделать 3 вида счетов: для обычных клиентов (физлиц), для организаций и отдельные для операторов системы (банков).

Завести счет можно будет через приложение онлайн-банк.

Отдельно отмечается, что одному клиенту нельзя будет иметь несколько счетов, даже если они открываются в разных банках.

Тестировать платформу будут:

«Сбер».

«Газпромбанк».

«Совкомбанк».

ВТБ.

«Союз».

«Ак Барс».

«Альфа-Банк».

«Росбанк».

ТКБ.

«Дом.РФ».

МТС-банк.

«Промсвязьбанк».

Любой желающий пока открыть кошелек для цифровых рублей не сможет. Внедрение будет постепенным. Сначала тестировать систему начнут банки и организации. К 2025 году планируется массовое внедрение.

Цифровой рубль не является виртуальной валютой или криптой, например на подобие биткоина или эфириума. У цифрового рубля будет централизованный эмитент и контроль со стороны соответствующих органов. Поэтому в качестве инвестирования цифровой рубль использовать не получится.