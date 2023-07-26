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С 1 августа в силу вступает закон о внедрение цифрового рубля, а также разработке электронной платформы для него. Документ уже подписан президентом России, поэтому тестирование системы может начаться уже в этом квартале. Считается, что кроме всего прочего, цифровой рубль поможет бороться с коррупцией.
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Цифровой рубль – третья форма отечественной валюты. Он будет иметь такую ценность, как наличные и безналичные деньги. В перспективе любой сможет конвертировать, например, средства с банковской карты в цифровые рубли.
Пилотный проект цифровой валюты начнет Банк России. Регулятор займется эмиссией (выпуском) цифровых рублей и правовым регулированием работы электронной платформы.
Коммерческие банки будут обеспечивать открытие цифровых кошельков, хранение денег на них, выполнять поручения клиентов, проводить транзакции и решать конфликтные ситуации между участниками сделок.
Чтобы завести счет для цифровых рублей, нужно пройти идентификацию на «Госуслугах». Планируется сделать 3 вида счетов: для обычных клиентов (физлиц), для организаций и отдельные для операторов системы (банков).
Завести счет можно будет через приложение онлайн-банк.
Отдельно отмечается, что одному клиенту нельзя будет иметь несколько счетов, даже если они открываются в разных банках.
Тестировать платформу будут:
- «Сбер».
- «Газпромбанк».
- «Совкомбанк».
- ВТБ.
- «Союз».
- «Ак Барс».
- «Альфа-Банк».
- «Росбанк».
- ТКБ.
- «Дом.РФ».
- МТС-банк.
- «Промсвязьбанк».
Любой желающий пока открыть кошелек для цифровых рублей не сможет. Внедрение будет постепенным. Сначала тестировать систему начнут банки и организации. К 2025 году планируется массовое внедрение.
Цифровой рубль не является виртуальной валютой или криптой, например на подобие биткоина или эфириума. У цифрового рубля будет централизованный эмитент и контроль со стороны соответствующих органов. Поэтому в качестве инвестирования цифровой рубль использовать не получится.