Почти все положения документа вступают в силу с 1 августа 2023 года.

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, определяющий правовой режим обращения цифровых рублей. Документ был принят Государственной Думой ещё 13 июля 2023 года, после чего одобрен Советом Федерации 19 июля.

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Согласно закону, который вступит в силу (за исключением пары положений) уже с 1 августа текущего года, российский рубль будет иметь три формы: наличную, безналичную и цифровую. Для совершения операций с помощью цифрового рубля будет использоваться специальная платформа, оператором которой будет Банк России.

Хранение цифрового рубля разрешается на специальных кошельках Банка России, которому также вменено в ответственность их сохранность и учёт операций. Также Банк России будет контролировать выпуск цифровых рублей и их оборот. Получить доступ к соответствующей платформе смогут физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, органы исполнительной власти с возможностью управления транзакциями через мобильные приложения банков. Разумеется, курс обмена цифрового рубля к наличному или безналичному составит 1 к 1.

Для осуществления транзакций в цифровых рублях нужно будет зарегистрироваться в государственной Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), получив простую электронную подпись. Для физических лиц переводы и платежи в цифровых рублях сделают бесплатными, а тарифы для бизнеса за приём оплаты цифровыми рублями составят 0,3 % от платежа. Также цифровые рубли можно будет завещать.