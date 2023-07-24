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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Владимир Путин подписал закон о цифровом рубле
Почти все положения документа вступают в силу с 1 августа 2023 года.

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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, определяющий правовой режим обращения цифровых рублей. Документ был принят Государственной Думой ещё 13 июля 2023 года, после чего одобрен Советом Федерации 19 июля.

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Согласно закону, который вступит в силу (за исключением пары положений) уже с 1 августа текущего года, российский рубль будет иметь три формы: наличную, безналичную и цифровую. Для совершения операций с помощью цифрового рубля будет использоваться специальная платформа, оператором которой будет Банк России.

Хранение цифрового рубля разрешается на специальных кошельках Банка России, которому также вменено в ответственность их сохранность и учёт операций. Также Банк России будет контролировать выпуск цифровых рублей и их оборот. Получить доступ к соответствующей платформе смогут физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, органы исполнительной власти с возможностью управления транзакциями через мобильные приложения банков. Разумеется, курс обмена цифрового рубля к наличному или безналичному составит 1 к 1.

Для осуществления транзакций в цифровых рублях нужно будет зарегистрироваться в государственной Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), получив простую электронную подпись. Для физических лиц переводы и платежи в цифровых рублях сделают бесплатными, а тарифы для бизнеса за приём оплаты цифровыми рублями составят 0,3 % от платежа. Также цифровые рубли можно будет завещать.

#цифровой рубль
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