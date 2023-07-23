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Новый игровой проект про огромного примата черного цвета уже находится в разработке, которая идет полным ходом. Об этом стало известно сразу же после того, как в сети появился официальный трейлер приключенческого экшена под названием Skull Island: Rise of Kong, игровой процесс в котором будет вестись от третьего лица.
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Разработкой игры занимается довольно-таки популярная компания IguanaBee, созданная на территории Чили в начале десятых годов. Игроку предстоит играть за свирепого, кровожадного, жестокого и беспощадного Конга. Основная задача игры заключается в том, чтобы отомстить большому ящероподобному существу Гау, который в прошлом позволил себе лишить жизни родителей главного героя. В рамках проекта геймер сможет увидеть весь путь персонажа от беззащитного сироты до могущественного обитателя Острова Черепа.
Создатели уже заявили, что геймплей и открытий мир будут разнообразными и увлекательными (ну, они все так говорят). Можно будет отправиться в путешествие по болотам, горам, пещерам и другим природным формированиям. К тому же будет представлены коллекционные изделия, квесты, многочисленные враги и так далее.
Уже известно о том, что за релиз Skull Island: Rise of Kong будет отвечать крупное западное издательство GameMill Entertainment.
Платформы, на которых точно выйдет проект:
- ПК;
- PlayStation 5;
- PlayStation 4;
- Nintendo Switch;
- Xbox Series;
- Xbox One.
Ожидается, что каждый пользователь сможет поиграть в данную игру уже в середине осени 2023 года.