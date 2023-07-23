В теории должна получится стандартная игра на прохождение с современной графикой. Но разработчики, конечно, обещают вау-эффект.

Новый игровой проект про огромного примата черного цвета уже находится в разработке, которая идет полным ходом. Об этом стало известно сразу же после того, как в сети появился официальный трейлер приключенческого экшена под названием Skull Island: Rise of Kong, игровой процесс в котором будет вестись от третьего лица.

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Разработкой игры занимается довольно-таки популярная компания IguanaBee, созданная на территории Чили в начале десятых годов. Игроку предстоит играть за свирепого, кровожадного, жестокого и беспощадного Конга. Основная задача игры заключается в том, чтобы отомстить большому ящероподобному существу Гау, который в прошлом позволил себе лишить жизни родителей главного героя. В рамках проекта геймер сможет увидеть весь путь персонажа от беззащитного сироты до могущественного обитателя Острова Черепа.

Создатели уже заявили, что геймплей и открытий мир будут разнообразными и увлекательными (ну, они все так говорят). Можно будет отправиться в путешествие по болотам, горам, пещерам и другим природным формированиям. К тому же будет представлены коллекционные изделия, квесты, многочисленные враги и так далее.

Уже известно о том, что за релиз Skull Island: Rise of Kong будет отвечать крупное западное издательство GameMill Entertainment.

Платформы, на которых точно выйдет проект:

ПК;

PlayStation 5;

PlayStation 4;

Nintendo Switch;

Xbox Series;

Xbox One.

Ожидается, что каждый пользователь сможет поиграть в данную игру уже в середине осени 2023 года.