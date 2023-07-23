Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
g1tarist За пост начислено вознаграждение
Началось полноценное создание игры про Кинг-Конга
В теории должна получится стандартная игра на прохождение с современной графикой. Но разработчики, конечно, обещают вау-эффект.

реклама

Новый игровой проект про огромного примата черного цвета уже находится в разработке, которая идет полным ходом. Об этом стало известно сразу же после того, как в сети появился официальный трейлер приключенческого экшена под названием Skull Island: Rise of Kong, игровой процесс в котором будет вестись от третьего лица.

реклама

Разработкой игры занимается довольно-таки популярная компания IguanaBee, созданная на территории Чили в начале десятых годов. Игроку предстоит играть за свирепого, кровожадного, жестокого и беспощадного Конга. Основная задача игры заключается в том, чтобы отомстить большому ящероподобному существу Гау, который в прошлом позволил себе лишить жизни родителей главного героя. В рамках проекта геймер сможет увидеть весь путь персонажа от беззащитного сироты до могущественного обитателя Острова Черепа.

Создатели уже заявили, что геймплей и открытий мир будут разнообразными и увлекательными (ну, они все так говорят). Можно будет отправиться в путешествие по болотам, горам, пещерам и другим природным формированиям. К тому же будет представлены коллекционные изделия, квесты, многочисленные враги и так далее.

Уже известно о том, что за релиз Skull Island: Rise of Kong будет отвечать крупное западное издательство GameMill Entertainment. 

Платформы, на которых точно выйдет проект:

  • ПК;
  • PlayStation 5;
  • PlayStation 4;
  • Nintendo Switch;
  • Xbox Series;
  • Xbox One.

Ожидается, что каждый пользователь сможет поиграть в данную игру уже в середине осени 2023 года.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#игры #игра #геймер
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Авторы Borderlands представили интерактивный сериал по франшизе
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"Будет истреблять танки на расстоянии до 100 км" - в Defence24 рассказали о российском Гермесе
8
В Сети появился качественный спутниковый снимок большого лагеря ЧВК «Вагнер» под Осиповичами
4
В ходе неудачной атаки на Ореховской ЛБС в кадр попали сразу четыре раскуроченные БМП Bradley
9
Россия испытывает новый атомный бомбардировщик Ту-160М и Ту-160М2
12
Украина получила 10 танков Leopard 1А5, боеукладка которых взлетит на воздух в первом же бою
12
В сети появилось видео совместного полёта тяжелого дрона С-70 "Охотник" и борта ВКС РФ
+
Пригожин зарегистрировал новую компанию на территории Беларуси возле лагеря ЧВК "Вагнер"
1
Учёные NASA: июль 2023 года станет самым жарким месяцем за последние несколько тысяч лет
+
Зеленский переложил на Запад вину за проблемное «контрнаступление» ВСУ
2
Столкновение спутника НАСА с астероидом отправило каменные глыбы в космос
3
Американский бронетранспортёр MaxxPro увяз в песках донбасских дорог
+
Аппараты iPhone 15 Pro могут быть в дефиците в момент начала продаж
2
Общий хешрейт сети Kaspa превысил 2.6 PH/s
1
Глава концерна Rheinmetall вознамерился прикрывать готовящийся к постройке на Украине завод с помощью систем ПВО
4
Telegraph: ВС РФ не собираются никуда отступать, у ВСУ остаются лишь лобовые атаки на русские окопы
1
Ещё не вышедшая видеокарта Intel Arc A580 протестирована в одном из бенчмарков
1
Инженеры ВСУ после хейта скопировали российские "Мангалы" и стали устанавливать их на свои танки
5
Скоро в России можно будет избавиться от пластиковых водительских прав
+
«Оппенгеймер» уже вышел в мировой прокат
+
IMAX использует программное обеспечение 20-летней давности для показа фильма “Оппенгеймер”
1

Популярные статьи

9 полезных функций вашего роутера, о которых вы можете не догадываться
11
Обходим блокировки в EGS и получаем бесплатно The Elder Scrolls Online
8
Стоит ли покупать ASIC для майнинга в июле-августе 2023 года - проводим расчёт окупаемости
6
ТОП-5 процессоров для игровой конфигурации, оснащенной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090
10
Франция и Германия заявили о начале активной фазы разработки «танка будущего» по проекту MGCS
8
Почему сделка Монголии и американской SpaceX вызвала большой переполох в Китае
+
Самый быстрый игровой ПК, который только можно купить за деньги – собираем компьютер за 500 000р
16
Бобби Котик против слияния Microsoft и Activision Blizzard
14
О пользе самовнушения и самоограничения в контексте подбора компьютерных комплектующих
11
HIMARS потерял эффективность – аналитик из США побывал на Донбассе и пояснил провал наступления ВСУ
5

Сейчас обсуждают

Зацелованный
15:48
Опять плакать будет и унижаться, вот клоун.
Зеленский призвал созвать Совет Украина — НАТО по зерновой сделке
Зацелованный
15:46
В Беларуси заметили 10-ю колонну ЧВК "Вагнер", которая движется по измененному маршруту
REY_B_
15:30
Украина сама использовала зерновую сделку для ведения боевых действий. Все это знают. Поэтому никто всерьёз к Украинским "проблемам" не относится.
Зеленский призвал созвать Совет Украина — НАТО по зерновой сделке
REY_B_
15:24
40% трупов, ну да, это вполне современно для получения "корочек". А потом "откуда столько идиотов?"!!! Я вот электриком работаю. Меня даже не устраивает цифра 99,9% в моей компетентности в поражении э...
ИИ сдал квалификационный экзамен на медика
Boris Kopyltsov
15:22
Зря в Интел боятся выпускать процессор только на Е-ядрах. АМД ФХ-8 для работе был лучше любого 4-х ядреного I5. Ну потому что при работе нагрузка всегда многопоточня.
Процессоры Intel Core 15-го поколения получат до 40 ядер и останутся без Hyper-Threading — инсайд
Зацелованный
15:18
так и есть, ты рад?
Кассетные бомбы и обедненный уран: отчаянный и бессмысленный "последний вздох" Киева
Dimon1996
15:18
Такой заголовок, как будто Красной Армии один шаг до победы.
Кассетные бомбы и обедненный уран: отчаянный и бессмысленный "последний вздох" Киева
Анастасия Ворошилова
15:15
А что именно странно? Что войска не едут по уже засвеченным маршрутам и не действуют по тупому однозначому плану?
В Беларуси заметили 10-ю колонну ЧВК "Вагнер", которая движется по измененному маршруту
Saf- Saf
15:12
В пекло гейропу))))
CNN: в Греции спрогнозировали самую продолжительную жару в истории метеонаблюдений
Евгений Беликов
15:10
Массовое первая итерация 775 P4 915 (865-925(955 для гурманов)) - это Prescott 2M не важно какой частоты так как по факту чипсет давал стабильность +15-20 процентов (в топовых вариантах) на разгон и...
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем