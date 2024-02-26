Изобретение спиральных линз – революция в оптике. Такая линза имеет множество отдельных точек фокусировки, что позволяет человеку отлично видеть на разных расстояниях.

Существующие мультифокальные линзы тоже позволяют видеть на разных расстояниях, поскольку имеют несколько зон различной оптической силы (оптических центров), что дает возможность хорошо видеть вблизи, вдали и на средних расстояниях. Но у них есть ряд недостатков. В частности, искажения, аберрация, блики и т.п. Кроме того, поскольку на разных расстояниях приходится переключаться на зоны линз (оптические центры), это может приводить к головным болям.

Всех этих недостатков лишена спиральная линза. Она не только хорошо работает в довольно широком диапазоне освещения, но и сохраняет мультифокальность независимо от размера зрачка.

Один из авторов открытия Лоран Галинье из SPIRAL SAS, который первым предложил спиральную конструкцию для линзы, анализируя оптические свойства тяжелых деформаций роговицы у пациентов, объяснил, что такая конструкция заставляет свет вращаться по спирали, подобно тому, как вода стекает в канализацию. Этот оптический вихрь создает большое число точек фокусировки, что и позволяет видеть на разном расстоянии и при разном освещении. Качество изображения сохраняется независимо от размера диафрагмы.

Технология разработана в рамках междисциплинарного сотрудничества, где объединили свои усилия врачи-офтальмологи и ученые-оптики.

Разработка технологии создания спиральных линз стала не просто прорывом, а настоящей революцией в офтальмологии. Благодаря их изобретению получит новый импульс производство контактных линз, внутриглазных имплантов для лечения катаракты, разных компактных систем визуализации, а также рецептурных очков. Кроме того, открываются перспективы и в области компактных технологий обработки изображений, носимых устройств и систем дистанционного зондирования для беспилотных летательных аппаратов и самоуправляемых автомобилей.