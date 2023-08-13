Очередное железо с Aliexpress: Матплата ERYING M-ITX "Skyline b660i" с мобильным Core i7 12700H
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Побудительной причиной всех телодвижений послужило (сначала робкое, а потом все более требовательное) нытьё супруги, на предмет того, что ей катастрофически не хватает свободного пространства на рабочем месте, а её "бандура" (т.е рабочий комп) отьедает добрых 30% оного! Намёк, что проблему решил бы куда более широкий стол, был отвергнут с негодованием. Дескать, комната не резиновая и в ней должен жить не только комп и стол, но ещё и свободно передвигаться и комфортно работать сама причина недовольства. Надо сказать, что ящик с начинкой представлял из себя фуллтауэр, имея внутри полноразмерную АТХ-материнку, достаточно мощный и горячий Ryzen 7 5800X и c не менее горячей и здоровенной Radeon RX 580. Поставить корпус на пол, ввиду наличия в доме кота, шерстью которого забито все свободное пространство - не вариант...да и мадам моя довольно экспрессивно сучит ногами в процессе работы.
Итак, было решено (мною) скомпоновать достаточно компактную и мощную машинку с минимальными вложениями и достаточно эстетично выглядевшую. Начинать решил с корпуса. После пары дней был одобрен и куплен Jonsbo D31 Mesh:
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Следующим этапом было решено полностью сменить платформу, оставив лишь кулер, блок питания и память. И вот дальше меня начала давить жаба, поскольку в бюджет 25 тыр., получившийся от продажи материнской платы и процессора, я никак не вписывался, без ухудшения общей производительности. А не хотелось бы. И тут я вспомнил, что в нашем мире существует великий и могучий Алиэкспресс, на котором есть всё, как в Греции, и даже больше. Пара часов серфинга и внимательного чтения характеристик разнообразного железа от Сунь Вынь и вот оно счастье!
Описание:
Настольные компьютеры ERYING M-ITX Материнская плата B660i со встроенным процессором Interporser Core Kit i7 12700H SRLD1 i7-12700H 14C20T DDR4 Игровой ПК. (прямой браузерный перевод с сайта)
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И стоило всё это счастье (два месяца назад), всего 26 тыс. деревянных, чуть-чуть превышая озвученную выше сумму.
Оформив заказ, с применением купона от продавца и ещё одного промокода, я с'экономил ещё полторы тысячи. Осталось только дождаться... И вот, через две недели посылка из Китая на моём столе:
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Пачка сигарет, для масштаба, и заинтересованная морда представителя ОТК )))
Упаковано добротно и тщательно. Фирменная коробка целехонька и не помята - значит, внутри всё в целости и первозданности:
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Открываем коробку и там:
Кабель SATA, заглушка задник портов и корпус для установки Wi-Fi модуля.
Самого модуля, естественно, в комплектации нет.
Вытаскиваю картонную крышку. Под ней лежит два пакетика с болтиками, макулатура и сама материнка, в ярко-красном пупырчатом пакете:
Вид с лицевой стороны:
Вид с тыльной стороны:
И, конечно, подключение периферии:
Визуально плата производит вполне себе приятное впечатление. Выдержана в строгой серо-черной гамме, без привычных Китаю попугайских принтов. Монтаж плотный, аккуратный, никаких потёков и пятен. Довольно тяжёленькая, учитывая её размеры ))) Итак, что мы и имеем? Три слота PCI-E SSD (SATA SSD не поддерживаются), 2 слота на лицевой поверхности - PCI-E 4.0 4x. Слот на оборотной стороне - PCI-E 3.0 4х. Количество портов SATA - всего два. В принципе, вполне себе достаточно.
Два коннектора USB 3.0 и 3.1 для фронтального подключения, ещё два - USB 2.0, COM-port, гребёнка для модуля TRM. Четыре разьёма для подключения 4х-pin вентиляторов. Так же имеется индикатор пост-кодов: CPU, MEM, VGA, BOOT. Расположение неудачное, поскольку будут перекрываться установленной видеокартой, но в её отсутствие все прекрасно видно...
Памятуя прошлый опыт общения с китайскими мат.платами, первым делом скрутил радиатор на силовой обвязке сокета. Нет, никаких траблов - термопрокладка закрывает всё, что положено, сам радиатор стоит ровно.
Заодно и заценил организацию питания. Итого, на процессор - 6 фаз, по 50А каждая (неплохо, для процессора с заявленным TDP 45W) и ещё одна фаза на питание памяти. Заодно, проверил и что с процессором - термопаста свежая, нанесена аккуратно, отпечаток - чёткий. Пришлось, конечно, наносить всё заново, но теперь совесть чиста, подвохов нет.
О самом распаянном процессоре писать лениво, данных в интернете - вагон и маленькая тележка. Но таки 6 P-ядер, с поддержкой SMT, и 8 e-ядер. Итого, 14 ядер и 20 потоков. Встроенная графика Iris Xe - 96 исполнительных блоков, с ориентировочной производительностью на уровне Geforce MX450.
Что ещё хочется упомянуть, так то, что установленный на процессоре теплораспределитель чуть ниже, чем стандартный сокет LGA 1700, потому, к выбору системы охлаждения надо подходить вдумчиво.
Итак, последние штрихи. Осталось только установить кулер.
О сборке в корпус писать особо нечего, поскольку корпус продуман, плата маленькая, просто мечта начинающего сборщика, даже с очень кривыми руками. Итого, смотрим:
Итак, включаем. Закрутились вентиляторы и... ничего. Не успел я покрыться холодным потом, все выключилось, включилось, помигало посткодами и пошла загрузка Винды. Фухххх! Вот, казалось бы, надо всё проверять до сборки (как делают нормальные люди), но уж больно торопился, чтоб супруга не успела возопить:"Доколе!" )))
Винда очень шустренько загрузилась, обновила конфигурацию и предложила перезагрузиться.
- - Да не вопрос! Погнали!
Перезагружаемся, идём в диспетчер оборудования. Хм...Стандартный VGA. Ну-ка, давай-ка поищи дровишки в Интернете. А вот фиг! Интел любезно сообщает, что наше калашное рыло больше не обслуживается.
Ну ладно, испугали ёжика голой попой... Идём на волшебный сайт https://www.comss.ru/list.php?c=drivers
Есть всё, даже больше, чем в Греции...
и спокойно скачиваем последние дровишки. Устанавливаем, перезагружаемся, жестоко вычищаем всё наследие AMD в системе. Ещё раз перегружаемся. Теперь можно и посмотреть, что мы на что сменили.Итак:
Флагман предыдущего поколения прилично отстаёт.
Ну что ж, даже в дефолте достаточно неплохо. Пора бы и в биос нос сунуть и посмотреть, как там "китайская собака порылась".
Что-то до боли знакомое...А, ну конечно ASROCK )))
У нас в наличии последняя версия биоса от производителя, датируемая 06.06.23. Хорошо, меньше гемора. Пробежался по вкладкам, посмотрел. Вроде, есть всё, чтобы всё, что хочется, привести в нужное тебе состояние.
Снимаю лимиты с процессора, выставляю Gear1, ref_clock= 133, профиль XMP, зашитый в памяти. Сохранить и перезагрузить. Снова двойной старт, "пик" бипера и Винда загрузилась. Опа! Память 2166, TCL=3 ! Перезагружаюсь, выбираю профиль памяти "кастом", ручками вбиваю тайминги. Сохраняю, "пик", Винда грузится. Тайминги, те что внёс, память 2166/TCL=3. Засада... Пошёл покурил, выпил кофейку... А что же скажет всемогущий интернет? Оказывается, если выбирается Gear1, TCL=3 ставится автоматом, и хоть что вбивай, он всё равно будет равен трём, а частота памяти 2166 ! Ну что же, ставлю Gear2 , снова профиль XMP...Загружаемся, смотрим. Память 3200, тайминги соответственно профилю, TCL=2. Обидно, но , таки, уже можно посмотреть, как это всё будет крутиться. Гружу Аиду, загоняю тест стабильности системы:
Температура проца стабилизировалась на 63, кулеры, на профиле "Normal" еле слышно, в троттлинг не сваливается. Хорошо.
Посмотрим, что нам скажет синтетика:
Нижний результат - с лимитами по дефолту, верхний - со снятыми лимитами.
Как результат, имеем производительность "твикнутого" Ryzen 5800X, но, при этом, при более холодном и менее "жрущем" процессоре и довольно посредственной памяти. Не думаю, что производительность в "Компас 3D" будет меньше, чем у Ряженки. Следовательно, поставленная задача решена )))
Тут пришла жена и сделала скорбное лицо. Типа, давай уже, вали, работать надо... Потому, последний тест, уже на производительность встроенной графики и, пока, на сегодня всё!
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