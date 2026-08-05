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Во время испытаний конструкция широкофюзеляжного двухдвигательного самолета вместимостью до 109 тонн должна была гасить искусственно вызванные вибрации.

Компания Airbus провела трехдневные наземные вибрационные испытания в Тулузе, чтобы проверить устойчивость нового грузового самолета A350 к вибрациям. Серия испытаний, являющаяся важным этапом для одобрения самолета к первому полету, проходила в начале июня, сообщила компания Airbus. Так называемые наземные вибрационные испытания (GVT) демонстрируют, что самолет безопасно реагирует на вибрации и что конструкция не деформируется. Фото: Airbus

Для испытаний на задней части фюзеляжа (секция 19.1) и на гондолах двигателей установлены генераторы вибрации. Это электродвигатели с точно откалиброванными дисбалансами, генерирующие синусоидальные волны, так называемые «волновые колебания». В сочетании с управляющими поверхностями самолета, которые также периодически отклоняются, конструкция начинает дрожать и вибрировать.

Хотя это отклонение может показаться незначительным, вибрационное поведение определяет, может ли самолет быть сертифицирован для первого полета. Практические испытания с компьютерным управлением подтверждают структурные и аэроупругие свойства, ранее рассчитанные в программном обеспечении для цифрового проектирования, включая поведение самолета в окружающем воздушном потоке.

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Подготовка заняла два года. Для испытаний на вибрацию самолет был оснащен генераторами вибрации, их проводкой, датчиками и измерительными приборами. Уже установленное бортовое испытательное оборудование также помогло в анализе данных. Видео испытаний компания опубликовала в соцсети X 5 августа.

Группа инженеров отслеживала вибрационные испытания в реальном времени, но проводила оценку перед каждым последующим этапом. Результаты напрямую передавались в конструкторский отдел, что позволяло калибровать их инструменты проектирования с использованием реальных данных. По данным Airbus, испытания дали «высококачественные» результаты и подтвердили теоретические предсказания вычислительных моделей.

После успешного проведения испытаний в настоящее время проводится оценка результатов перед началом подготовки к аэродинамическим испытаниям в аэродинамических трубах, запланированным после первого полета. В течение первых трех месяцев летных испытаний самолет будет разогнан до максимальной скорости и числа Маха. Airbus пока не объявила, когда запланирован первый полет. 70,8-метровый A350F — это укороченная грузовая версия 73,78-метрового пассажирского Airbus A350-1000.