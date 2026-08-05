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Авиаэксперт Патраков: К 2030 году удастся выпускать до 10 самолётов МС-21-310 в год
В разговоре с изданием «Свободная Пресса» эксперт по безопасности полетов Андрей Патраков оценил планы по массовому серийному производству импортозамещенных лайнеров, которые должны заменить парк устаревших воздушных судов.
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3 августа первый серийный самолет МС-21-310, полностью оснащенный российскими системами, впервые поднялся в воздух. Лайнер провел в своем первом полете почти полтора часа, облетев аэродром в Иркутске. По данным авиастроительной компании ОАК, он достиг высоты 6000 метров и скорости до 600 км/ч. Согласно ОАК, «на различных стадиях завершения» на Иркутском авиазаводе находятся 18 воздушных судов, а к 2030 предприятие планирует выпускать по 36 лайнеров ежегодно. Эксперт по безопасности полетов Андрей Патраков в разговоре с изданием «Свободная Пресса» («СП») оценил планы по массовому выпуску импортозамещенных лайнеров.Фото: ОАК

Основатель компании RUN AVIA считает, что в процессе сертификации МС-21 «могут произойти любые неожиданности». Эксперт напомнил, что пассажирский самолет Ил-114−300 получил сертификат типа в июне. При этом в документации имеются некоторые ограничения по эксплуатации (например, на полеты в условиях низких температур). Соответственно, идут доработки лайнера и продолжаются испытательные полеты. Патраков усомнился, что МС-21 получит сертификат типа в 2027 году.

Предварительная серийная версия МС-21-310 тяжелее и, следовательно, менее эффективна, чем оригинальный МС-21, который был в основном построен из западных компонентов. Пока изучаются варианты снижения веса, параллельно ведется разработка укороченного (и, следовательно, более легкого) варианта МС-21-210, который будет иметь меньшую вместимость, но улучшенные летные характеристики.

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Что касается окупаемости импортозамещенного лайнера, то ее степень покажет эксплуатация машины. Эксперт подчеркнул, что в настоящее время важен сам факт выхода в серийное производство МС-21. Они очень необходимы отечественной авиации, поскольку необходимо заменить около 500 самолетов этого класса. На это потребуется не менее 10 лет, полагает Патраков.

«К 2030 году в лучшем случае удастся выпускать до 10 самолетов в год», — цитирует издание «СП» слова авиаэксперта.

По его словам, «на этапе освоения серийного производства государство будет субсидировать стоимость самолетов». Сергей Чемезов, глава российской государственной корпорации «Ростех», недавно сообщил, что финансирование программы уже обеспечено за счет соответствующих государственных контрактов.

#россия #авиация #импортозамещение #мс-21 #самолёт
Источник: svpressa.ru
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