К настоящему времени финансированием обеспечили производство уже 18 самолетов МС-21, поддержка будет оказана и дальнейшему выпуску машин.

Правительство РФ приняло решение дополнительно усилить финансовую поддержку двух флагманских гражданских воздушных судов. В первую очередь речь идет о среднемагистральном самолете МС-21, производство которого продолжается на Иркутском авиазаводе. На разных этапах сборки находятся 18 самолетов, сказал премьер-министр Михаил Мишустин. Между тем «Аэрофлот», по имеющимся данным, ожидает поставки 198 полностью импортозамещенных воздушных судов.

Фото: ОАК

Глава правительства пояснил, что это дополнительное финансирование предназначено, чтобы «предотвратить остановку сборочной линии и принять все необходимые меры для выполнения заказа на поставку к 2035 году». Заявленная цель остается амбициозной: сделать МС-21 одним из флагманов импортозамещенного парка гражданской авиации.

Однако программа еще не завершена. По данным СМИ, сертификация MC-21 запланирована на июнь 2027 года. «Ростех» ранее упомянул несколько задержек, связанных с интеграцией российских систем и продолжением сертификационных испытаний.

реклама

MC-21-310 полностью построен из отечественных комплектующих. Он оснащен разработанным в России двигателем ПД-14. Стратегия импортозамещения в гражданской авиации выходит за рамки одной лишь программы MC-21. Речь идет также о сохранении промышленного опыта, обеспечении минимального уровня технологического суверенитета и снабжении внутреннего рынка пассажирскими самолетами, которые больше не зависят от ослабленных цепочек поставок.

В целом Россия уверенно приближается к тому, чтобы заменить западные самолеты лайнерами отечественного производства. Помимо MC-21 также идет активная работа над региональными самолетами, такими как Ил-114-300 и обновленным SJ-100 с российскими двигателями.