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kosmos_news
42-тонный китайско-европейский электрогрузовик запущен в серийное производство в Австрии
Компания из КНР SuperPanther полагается на тесное промышленное партнерство и собирает машины в Европе из своих комплектующих.
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Недавний резкий рост цен на дизельное топливо может стать мотивирующим фактором для перехода на электрогрузовики. В Австрии началось серийное производство электрогрузовика, изготовленного из китайских и европейских комплектующих. По данным компании Superpanther, основанной в Китае в 2022 году, электромобиль Etopas 600 рассчитан на полную массу автопоезда в 42 тонны и имеет запас хода около 600 километров.Фото: focus.de

Ключевые компоненты привода, среди прочего, поставлялись из Китая, в то время как среди европейских поставщиков были такие компании, как Schaeffler, ZF, Infineon и Continental. Один из первых электрогрузовиков был поставлен логистической компании DHL. Он производится компанией Steyr Automotive. 

В данном случае китайская технологическая платформа сочетается с европейским опытом в производстве, валидации и обслуживании. С марта 2026 года тестовый парк клиентов в Германии и Австрии проехал более 70 000 километров в реальных условиях эксплуатации. Другие производители электрогрузовиков: Mercedes-Benz, Volvo и MAN.

#китай #электромобили #европа #транспорт #австрия #электрогрузовик
Источник: elektroauto-news.net
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