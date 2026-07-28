Компания из КНР SuperPanther полагается на тесное промышленное партнерство и собирает машины в Европе из своих комплектующих.

Недавний резкий рост цен на дизельное топливо может стать мотивирующим фактором для перехода на электрогрузовики. В Австрии началось серийное производство электрогрузовика, изготовленного из китайских и европейских комплектующих. По данным компании Superpanther, основанной в Китае в 2022 году, электромобиль Etopas 600 рассчитан на полную массу автопоезда в 42 тонны и имеет запас хода около 600 километров. Фото: focus.de

Ключевые компоненты привода, среди прочего, поставлялись из Китая, в то время как среди европейских поставщиков были такие компании, как Schaeffler, ZF, Infineon и Continental. Один из первых электрогрузовиков был поставлен логистической компании DHL. Он производится компанией Steyr Automotive.

В данном случае китайская технологическая платформа сочетается с европейским опытом в производстве, валидации и обслуживании. С марта 2026 года тестовый парк клиентов в Германии и Австрии проехал более 70 000 километров в реальных условиях эксплуатации. Другие производители электрогрузовиков: Mercedes-Benz, Volvo и MAN.