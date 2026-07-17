Устройство может получить необратимые поломки из-за влаги при попытке его быстро охладить.

В последние недели в большей части Европы стояла необычайно жаркая погода. В России в июне аномальная жара наблюдалась на юге, в Сибири и в Калининградской области: воздух прогревался до +37 °C. Температура воздуха значительно выше 30 °C не только доводит людей до предела физических возможностей. Смартфоны и планшеты также быстро перегреваются в таких условиях. Однако, класть устройства в холодильник или морозильную камеру для охлаждения — очень плохая идея. Фото: MVolodymyr / gazeta.ru Если, например, положить горячую лапшу в герметичный контейнер в холодильнике, на поверхности образуется конденсат. То же самое может произойти внутри перегретого электронного устройства.

Возникает проблема: воду больше нельзя удалить из корпуса. Она вызывает коррозию электронных компонентов и контактов, что потенциально может привести к непоправимым последствиям. Согласно сообщению BBC, этот тип повреждений в последнее время стал всё более распространённым в Великобритании, поскольку ничего не подозревающие пользователи следуют вводящим в заблуждение советам по охлаждению, распространяемым в социальных сетях.

Но даже без холодильника мобильное устройство может выйти из строя в летнюю жару: если батареи перегреваются, их внутренняя структура может быть повреждена, подобно внешним физическим повреждениям. Это приводит к их разбуханию. В худшем случае это может привести к так называемому тепловому разгону: батарея загорается.

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Как только батарея чрезмерно нагревается и деформируется, устройство нельзя использовать и следует немедленно поместить в огнеупорный контейнер. С этого момента только квалифицированные специалисты должны заниматься заменой неисправной батареи. Аккумулятор ни в коем случае нельзя выбрасывать в обычный мусорный бак, так как это также часто приводит к пожарам.