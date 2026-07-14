Недавнее открытие в глубинах Млечного Пути дает совершенно новые представления о химических процессах в космосе.

Международная группа исследователей впервые обнаружила простой углевод (моносахарид) в межзвездном пространстве. Как сообщается в исследовании, опубликованном в научном журнале Nature Astronomy, ученые обнаружили молекулу эритрулозы в гигантском облаке газа и пыли.

Изображение: нейросеть qwen

Это облако, имеющее точное обозначение G+0.693–0.027, расположено недалеко от галактического центра Млечного Пути и находится примерно в 26 700 световых годах от Земли. До сих пор астрономы лишь предполагали, что такие строительные блоки жизни могут свободно существовать в космосе, основываясь на анализе упавших метеоритов.

Простое обнаружение слабого микроволнового излучения из далёкого космоса было лишь первым шагом в этом сложном проекте. Настоящее научное достижение в данном конкретном случае заключалось в последующем, в значительной степени поддерживаемом программным обеспечением, анализе данных обширного частотного спектра.

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Для обнаружения сигналов в космосе исследователям необходимо точное эталонное значение из лаборатории — по сути, молекулярный отпечаток сахара. Для этого сахар должен быть преобразован в газ, что технически чрезвычайно сложно: сахар притягивает огромное количество воды из окружающей среды и разлагается при нагревании, вместо того чтобы чисто испаряться.

Поэтому астрономии долгое время не хватало точных частотных данных для такого сравнения. По этой причине сопоставимые астрономические поиски таких сложных молекул неоднократно оказывались безуспешными.

Только с помощью специального программного обеспечения для анализа исследователи смогли сравнить астрономические данные измерений с совершенно новыми вращательными спектрами. Эти эталонные молекулярные данные были ранее созданы в наземной лаборатории с использованием сверхбыстрого лазерного испарения в экстремальных условиях.



В этом сложном сравнении астрономам в конечном итоге удалось выделить в общей сложности двенадцать точно совпадающих сигнальных паттернов в излучении облака. В физическом сообществе такое большое количество четких совпадений считается статистически чрезвычайно надежным доказательством фактического присутствия эритрулозы.

Измеренное вещество — это так называемая кетоза, сахар, состоящий ровно из четырех атомов углерода. На нашей планете это соединение играет решающую роль в энергетическом обмене и формировании важных биологических структур.

Обнаружение таких сложных соединений глубоко в межзвездной среде считается еще одним убедительным доказательством устоявшейся теории экзогенного происхождения жизни. Эта концепция утверждает, что важнейшие биологические строительные блоки не образовались на ранней Земле, а попали на нашу планету в виде готовых материалов из космоса.