Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
В США разработали концепцию БПЛА-орнитоптера для сбора данных о состоянии океанов
Беспилотник имитирует строение и движения птиц и эта разработка может привести к созданию нового класса летательных аппаратов для исследования океана.
реклама

Существует более 100 видов птиц, которые умеют летать и нырять. Исследователи из Массачусетского технологического института (США) и EPFL (Швейцария) вдохновились этими животными. Они представили летающего робота, который может передвигаться как в воде, так и в воздухе.
Источник: news.mit.edu

В своем исследовании, опубликованном в журнале Science, они пытаются понять, что делает этих птиц такими особенными. Они также стремятся разработать новое летающее устройство, которое сможет, например, регистрировать изменения окружающей среды в реках и океанах. Главная проблема для ныряющих птиц — и летающих роботов — заключается в огромной разнице в плотности воздуха и воды. Птицы, такие как тупики, могут очень быстро летать по воздуху, нырять в воду и плавать со скоростью 3 метра в секунду. 

Созданный исследовательской группой «летательный аппарат с машущими крыльями» (flapping-wing aerial-aquatic vehicle, FAAV) весит 250 граммов, что примерно соответствует весу тупика. Корпус устройства содержит батарею и электродвигатель, который приводит в движение коленчатый вал, вращающий крылья. Крылья были созданы в трех вариантах: с размахом 60 сантиметров, 80 сантиметров и один метр. Средний размер оказался наиболее практичным в экспериментах. Крылья покрыты тонкой мембраной, обработанной водоотталкивающими наночастицами. Сложные механизмы складывания крыльев не требуются, при условии достаточной гибкости материала.

Источник: news.mit.edu

реклама

Хвост робота также моторизован. В зависимости от его ориентации изменяется угол запуска из воды. При 70 градусах — довольно крутом угле — он работает лучше всего, поскольку кончики крыльев больше не касаются поверхности воды. В полете птицы машут крыльями около 10 раз в секунду, а при плавании — всего 4 раза в секунду. Чем больше размах крыльев, тем ниже частота взмахов.

В ходе летных и подводных испытаний выяснилось, что частота взмахов также имеет решающее значение для FAAV. При частоте около 5 Герц, или 5 взмахов крыльев в секунду, робот достиг скорости почти одного метра в секунду под водой. В будущем FAAV должен также уметь справляться с более турбулентными условиями, такими как волны или штормовой ветер. Поэтому исследователи хотят усовершенствовать движения крыльев.

#техника #робототехника #бпла #летательный аппарат #орнитоптер
Источник: science.org
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Калашников» представил новые «Ижи»: электрический «Юпитер» и возрождённый «Иж-49»
Зонд Voyager 1 через 49 лет полета приблизится к рубежу светового дня от Земли – 25,9 млрд км
GizmoChina выбрала лучшие игровые мониторы до $200 в 2026 году
Дефицит чипов памяти сильно ударил по потребителям на крупнейшем в мире рынке электроники
Владелец АЗС поведал о методах проверки класса топлива рядовому водителю
Глубоководные аппараты сфотографировали корабль полярного исследователя Эрнеста Шеклтона
На продажу в Польше выставлен редкий кабриолет ГАЗ-14 «Чайка» 1984 года за 2 млн рублей
Современный внедорожник Skoda в ходе эксперимента обогнал на трассе культовые спорткары 1980-х годов
Врач объяснил, как правильно действовать при ожоге от медузы
Владелец АЗС объяснил, как за полминуты проверить класс топлива прямо у колонки
Концепт-арт фильма «Мстители: Доктор Дум» раскрывает возвращение популярных супергероев
Смартфон Vivo Y05e поступил в продажу с батареей 5150 мАч и защитой по военному стандарту
Монета последнего конунга Норвегии десятилетия пролежала в коллекции как старая пуговица
Эксперт рассказал о способе избежать негативных последствий для машины из-за замены марки бензина
В Арктике начал работу второй по масштабам ГОК по производству платины и палладия в России
Современные учёные назвали главные ошибки в теориях Альберта Эйнштейна
КАМАЗ будет собирать и продавать человекоподобных роботов
Российский золотодобывающий холдинг «Селигдар» произвёл первые 200 кг золота на фабрике в Якутии
Телефон Hisense A10 объединил дисплей E Ink и съёмную цветную ЖК-панель
В России могут появиться грузовые дирижабли грузоподъёмностью до 50 тонн

Популярные статьи

Подборка фильмов про искусственный интеллект — где режиссёры угадали, а где сильно промахнулись
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G Ventus 2X OC Plus
NORMANN AVC-513: компактный помощник с циклонным фильтром для чистоты в доме
Интервью с Zelikman — автором на сайте overclockers.ru
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter