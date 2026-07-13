Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Россиянам рекомендовали оценить неблагоприятные последствий перед выездом за рубеж
В дипмиссии Франции заявили, что в нынешней международной обстановке рассчитывать на прежний уровень безопасности в недружественных странах опрометчиво.
реклама

Жители России должны взвесить все «за» и «против» перед планированием поездок в недружественные страны на фоне не совсем благоприятной международной обстановки, заявили в дипмиссии Франции. Как сообщают РИА Новости, россияне сами должны оценить неблагоприятные последствия такого решения. Однако, как ранее сообщили в МИД РФ, никаких ограничительных мер для свободного пересечения границы вводить не планируется.
Изображение: нейросеть qwen

В заявлении представительства России во Франции сказано, что «каждый гражданин должен взвешивать все риски». Документ был опубликован на фоне произошедшего на днях инцидента в Монако, в результате которого серьезно пострадали граждане иностранного государства, проживающие во Франции.

В дипмиссии отметили, что речь идет как о личной безопасности, так и о правовых аспектах пребывания заграницей. Поясняется, что в нынешней ситуации между РФ и странами Запада вряд ли сохранится привычный уровень безопасности и комфорта.

реклама

Предупреждение официального представительства России не означает введение ограничительных мер. Ранее МИД РФ опровергло слухи о готовящемся введении выездных виз для россиян. Сообщалось, что якобы под предлогом безопасности власти намерены ограничить выезд в страны НАТО, а путешественники смогут перемещаться только по утвержденному маршруту. Мария Захарова отметила, что подобную непроверенную информацию распространяют СМИ, которые получают зарубежное финансирование.

#россия #франция #туризм #недружественные страны
Источник: ria.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Калашников» представил новые «Ижи»: электрический «Юпитер» и возрождённый «Иж-49»
Зонд Voyager 1 через 49 лет полета приблизится к рубежу светового дня от Земли – 25,9 млрд км
GizmoChina выбрала лучшие игровые мониторы до $200 в 2026 году
Чёрная дыра создала структуру длиной 23 миллиона световых лет и поставила астрономов в тупик
Европа предложила более эффективный концепт ракеты RLV C5 в противовес Starship Илона Маска
Эксперт сравнил картинку и fps в Assassin's Creed Black Flag Resynced с трассировкой лучей и без неё
На продажу в Польше выставлен редкий кабриолет ГАЗ-14 «Чайка» 1984 года за 2 млн рублей
Дефицит чипов памяти сильно ударил по потребителям на крупнейшем в мире рынке электроники
Владелец АЗС поведал о методах проверки класса топлива рядовому водителю
The Verge: id Software приступила к работе над новой частью DOOM
Моддеры перенесли игровой процесс Counter-Strike на Sony PSP
Глубоководные аппараты сфотографировали корабль полярного исследователя Эрнеста Шеклтона
В России 12 августа во многих регионах можно будет увидеть солнечное затмение
Загадочная сверхмассивная чёрная дыра излучает радиовспышку 8 лет вместо пары дней или недель
Владелец АЗС объяснили, как за полминуты проверить класс топлива прямо у колонки
Власти США массово штрафуют компании, продающие аналоги FPV-дронов DJI
В Арктике начал работу второй по масштабам ГОК по производству платины и палладия в России
Минцифры обсуждает обязательную идентификацию клиентов хостинга через «Госуслуги»
Эксперт рассказал о способе избежать негативных последствий для машины из-за замены марки бензина
Смарт-часы Garmin получили новые циферблаты с отображением звёзд в реальном времени

Популярные статьи

Как выбрать надёжный SSD, не потерять данные и продлить жизнь диску в эпоху дорогого железа
Интервью с Chimbal (Hard-Workshop) — автором на сайте overclockers.ru
Аша Шарма и чистки в Xbox – сокращение студий, увольнения и жадность Microsoft вселенского масштаба
NORMANN AVC-513: компактный помощник с циклонным фильтром для чистоты в доме
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter