В дипмиссии Франции заявили, что в нынешней международной обстановке рассчитывать на прежний уровень безопасности в недружественных странах опрометчиво.

Жители России должны взвесить все «за» и «против» перед планированием поездок в недружественные страны на фоне не совсем благоприятной международной обстановки, заявили в дипмиссии Франции. Как сообщают РИА Новости, россияне сами должны оценить неблагоприятные последствия такого решения. Однако, как ранее сообщили в МИД РФ, никаких ограничительных мер для свободного пересечения границы вводить не планируется.

Изображение: нейросеть qwen

В заявлении представительства России во Франции сказано, что «каждый гражданин должен взвешивать все риски». Документ был опубликован на фоне произошедшего на днях инцидента в Монако, в результате которого серьезно пострадали граждане иностранного государства, проживающие во Франции.

В дипмиссии отметили, что речь идет как о личной безопасности, так и о правовых аспектах пребывания заграницей. Поясняется, что в нынешней ситуации между РФ и странами Запада вряд ли сохранится привычный уровень безопасности и комфорта.

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Предупреждение официального представительства России не означает введение ограничительных мер. Ранее МИД РФ опровергло слухи о готовящемся введении выездных виз для россиян. Сообщалось, что якобы под предлогом безопасности власти намерены ограничить выезд в страны НАТО, а путешественники смогут перемещаться только по утвержденному маршруту. Мария Захарова отметила, что подобную непроверенную информацию распространяют СМИ, которые получают зарубежное финансирование.