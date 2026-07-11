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kosmos_news
Опубликованы актуальные изображения новых складных смартфонов Samsung
Galaxy Z Flip 8 сохранит внешний вид предшественника, в то время как Fold 8 может быть значительно больше.
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Новая утечка от Android Headlines раскрывает, как могут выглядеть Galaxy Z Flip 8 и Galaxy Z Fold 8. Дизайн Galaxy Z Flip 8 очень похож на Flip 7: камеры и вспышка расположены в том же месте, что и на предыдущей модели. Просочившиеся рендеры показывают новый складной смартфон в трех цветах.
Фото: Android Headlines

Согласно утечке, Galaxy Z Flip 8 будет доступен в белом, сером и розовом цветах.
Z Flip 8. Фото: Android Headlines

Хотя внешне он почти идентичен своему предшественнику, ожидается, что смартфон получит значительные изменения аппаратных компонентов. По данным инсайдеров, устройство получит улучшенную камеру. Кроме того, в зависимости от рынка, он, как сообщается, будет оснащен либо процессором Exynos 2600, либо Snapdragon 8 Elite Gen 5. Это обновление значительно улучшит аппаратную часть.

Рендеры также раскрывают новые детали о Galaxy Z Fold 8: модель, как утверждается, будет иметь более широкий дисплей, больше напоминающий планшет Samsung по размеру. В дополнение к 7,6-дюймовому внутреннему дисплею, Fold 8, как ожидается, будет иметь 5,5-дюймовый внешний QHD-дисплей.

Имея массу около 200 граммов, Galaxy Z Fold 8 может стать одним из самых легких складных телефонов на рынке. Ожидается, что модель будет доступна в четырех различных цветах, включая черный, белый и фиолетовый.
Samsung Galaxy Z Fold 8 и Galaxy Z Fold 8 Ultra. Фото: Android Headlines

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Внутри устройства, как ожидается, будет установлен процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Также сообщается, что Samsung планирует выпустить версию Ultra для Galaxy Z Fold 8. Однако пока никаких изображений этой модели не появилось.

#samsung #смартфон #galaxy z flip 8
Источник: androidheadlines.com
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