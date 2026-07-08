Речь идет об опытном образце реакторного контейнера американского стартапа, однако это важный шаг на пути к проверке нестандартной концепции ядерной энергетики.

Для многих стран атомная энергетика — это решение проблемы удовлетворения энергетических потребностей на фоне нынешнего бума центров обработки данных. Малые модульные реакторы (ММР) предназначены для этой цели. Президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) попытался ускорить необходимый процесс испытаний таких систем специальным указом в мае 2025 года. К 4 июля этого года должны были быть завершены как минимум три концепции, разработанные вне исследовательских институтов.

Прототип контейнера Deep Fission. Фото: Deep Fission

По данным компании Deep Fission, прототип реакторного контейнера был доставлен на полигон в Парсонсе, штат Канзас. Необходимые неядерные компоненты будут установлены в скважине в качестве экспериментальной проверки концепции. Компания стремится продемонстрировать, что конструкция реактора может быть установлена в реальных условиях и функционировать в больших масштабах.

В долгосрочной перспективе Deep Fission планирует развернуть небольшие реакторы с водой под давлением под торговой маркой Gravity Nuclear Reactor («Гравитационный ядерный реактор») в скважинах глубиной 1,6 километра и шириной всего 76 сантиметров. Водяной столб над реактором поддерживает рабочее давление и обеспечивает охлаждение. Тепловая энергия циркулирует по замкнутому контуру к теплообменнику, а затем преобразуется в электричество на поверхности. Ожидается, что этот подход подземного размещения ММР будет дешевле и быстрее в установке, чем традиционные методы.

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В настоящее время Deep Fission ведет переговоры с соответствующими органами о начале бурения для подземного реактора. Уже пробурена разведочная скважина, предназначенная для получения информации о геологических, гидрологических и термических свойствах участка. Компания, основанная в 2023 году, не сообщила дополнительных сведений о сроках реализации проекта. В июне в ходе IPO было привлечено 40 миллионов долларов для Deep Fission. Финансирование призвано помочь вывести реактор на рынок.